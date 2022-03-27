/688561/النائب-محمد-اسماعيل-يشارك-فى-جلستين-للحوار-المجتمعي-حول-قانون-نقابة-التجاريين-بمقر-التنسيقية

شارك النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شياي الاحزاب والسياسيين، في جلستين للحوار المجتمعي حول مشروع تعديلات قانون نقابة التجاريين بمقر التنسيقية، بحضور رؤساء النقابة العامة للتجاريين وعدد من رؤساء النقابات الفرعية في المحافظات.

دوت الخليج

جلستين للحوار المجتمعي حول قانون نقابة التجاريين بمقر التنسيقية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل لديهم في أن شعبة مزاولي المهنة من التجاريين ليس لها شخصية اعتبارية بعيدا عن النقابة التي يتمثل فيها 8 شعب أخرى.

وأوضح إسماعيل، أن المشاركين اتفقوا على 5 تعديلات هي أن تحظى شعبة التجاريين بالصلاحيات التي تمكنها من تلبية تطلعات أعضائها دون الرجوع للنقابة العامة، وأن يكون لها جمعية عمومية مستقلة، وتكون انتخابات الشعبة بدعوة منها وليس من النقابة، وأن يكون لها صندوق مستقل لخدمة الأعضاء، فضلا علي أن يحظى الأعضاء بحماية قانونية عند مزاولة مهنتهم، وأن يتم محاسبتهم ومثولهم أمام جهات التحقيق بحضور ممثلين عن النقابة، وأن يخضع معهد التجاريين الذي تم تأسيسه بمنحة الـUSA للشعبة.