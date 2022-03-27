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بحضور «القطامي» و«سلطان».. «مستقبل وطن» يحتفل بالأم المثالية بالشيخ زايد

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تعزيزًا للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة، احتفلت أمانة الشيخ زايد بعيد الأم وكرمت الأمهات المثاليات، وذلك بمشاركة النائب عمرو القطامي والنائب محمد سلطان عضوا مجلس النواب.

دوت الخليج 

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أحتفال حزب مستقبل وطن بالأم المثالية بالشيخ زايد 

وقال محمد محمد مشرف، أمين حزب مستقبل وطن بمدينة الشيخ زايد، إنه تأكيدًا للدور بالغ الأهمية للمرأة والأم المصرية يحرص حزب مستقبل وطن على تكريمها، مؤكدًا أن الأم المصريه تستحق كل التكريم وهي شريك أساسي في بناء المجتمع المصري ونحن نحتفل بها اليوم و نقف لها إجلالًا.

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أشار "أمين الحزب"، إلى أنه الاحتفالية التي شهدت تكريم الأمهات المثاليات وكذلك تكريم الطلبة الفائزين بالمركز الأول لمسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور المستشار محمد حموده والمستشار محمد فوزي والمستشار وليد صبره الأمناء المساعدين لأمانة الشئون القانونية بمحافظة الجيزة، وسيد عاشور مدير الإدارة التعليمية بالشيخ زايد، فضلاً عن أمناء الأمانات النوعية للحزب بالشيخ زايد.

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ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات في مختلف المجالات التي تهم المواطن وتلبي احتياجاته في شتي المجالات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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