/688555/رغدة-تحيي-ذكرى-رحيل-أحمد-زكي-أتوق-إلى-طهر-صدقك-يزيل-عن-كاهلي-أكاذيبهم

رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 27 مارس 2005 فتى الشاشة الأسمر أحمد زكى الذي اعتلى عرش النجومية بتاريخه الفني العريق وتجسيده للشخصيات المركبة.

دوت الخليج يرصد إحياء الفنانة رغدة لذكرى رحيل أحمد زكي.

ذكرى رحيل أحمد زكي

وحرصت الفنانة السورية رغدة على إحياء ذكرى وفاته، من خلال نشرها صورة له عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: "أتوق إلى سندس أيامك حيثما أنت وليس لي إلا ترقب الماء يصهل بالعطش".

وتابعت: "إلى طهر صدقك يزيل عن كاهلي أكاذيبهم الممهورة بالزيف، إلى ذكائك كمهر يمرق بين سهام غدرهم تاركا لهم حسرة الفشل، أتوق إلى براءة المعنى معك رغم جموح خيالهم المريض.. إلى صوتك يؤنس هذيان الفراغ من الأحبة يا البعيد المتألق بأسرار الغيب لا الغياب".

علاقة رغدة بالفنان أحمد زكي

وكشفت الفنانة رغدة فى أحد لقاءاتها التليفزيونية السابقة عن علاقتها بالراحل أحمد زكى قائلة "إحنا الاتنين لينا تركيبة شبه بعض، محبناش بعض زى روميو وجوليت، بس كتير حبينا بعض، أنا كنت بفهمه كتير، رغم إنه مكانش بيتكلم كتير، يعنى مفاتيحه عارفاها، وهو كان بيرتاحلى وأنا كنت برتاحله، لكن لم نكن نصلح كزوجين، بس إحنا كنا على طول زى القط والفار مع بعض، علاقة غريبة".

وأضافت رغدة فى تصريحاتها "تعرف ليه أنا مرتبطتش بيه علشان كان فى آخر سنة على سرير المرض، ومرديتش أتحط فى موقف الإجبار، وحبيت أبقى بجانبه للنهاية، وبعدين أنا مكنتش مرتبطة بأحد وكنت منفصلة، وهو أيضاً، فين المشكلة وإيه العيب إننا نرتبط".

وتابعت الفنانة السورية قائلة: "لو كنت تزوجته كنت قلت، هو فعلا عرض عليا الزواج وهو على سرير المرض، قال لـ"وطنى" مدير أعماله انزل هات المأذون، علشان احميها، لأنى كنت بتعرض وقتها لحملة شرسة جدا، علشان أقطع الألسنة كلها، وأنا اللى كنت أقوله لأ، علشان هو كان بيحتضر، وأنا رفضت إن يحصل دا علشان الناس، الناس لا تنفع في وقت الألم"، واختتمت حديثها قائلة "أنا حبيت ابقي للنهاية معاه، أحمد دخل الغيبوبة على كتفى أنا، وبعدها بكام يوم صعدت روحه لبارئها".