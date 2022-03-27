عاجل- درس العصر وخاطرة التراويح وأماكن موائد الرحمن (بيان رسمى من الأوقاف)

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وافقت على السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان.





وأكد جمعة، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن يكون درس العصر فى حدود عشر دقائق وخاطرة التراويح ما بين خمس إلى سبع دقائق.

ووافقت اللجنة على فتح دور المناسبات بدءًا من الجمعة 1 إبريل 2022م ، مع الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة.

ووافقت اللجنة كذلك على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون وزارة الأوقاف مسؤولة عن المساجد وملحقاتها، وبتصريح منها، وتكون وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظين مسؤولة عن إقامتها فى الأماكن العامة وبتصريح منها.