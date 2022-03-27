الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس أول أيام رمضان (بيان رسمى)

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جدة - نرمين السيد - وتوقعت الهيئة، فى بيان لها، أن تشهد البلاد السبت المقبل أول أيام رمضان فلكيًا، ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية.
وتشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، أتربة عالقة نهارًا.
وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34 للعظمى و14 للصغرى، والسواحل الشمالية 24 للعظمى و15 للصغرى، وجنوب سيناء 34 للعظمى و19 للصغرى، وشمال الصعيد 35 للعظمى و15 للصغرى، جنوب الصعيد 39 للعظمى و17 للصغرى.
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