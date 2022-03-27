الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال السوداني.. وانتظام ثنائي الفريق

/688558/الأهلي-يستأنف-تدريباته-استعدادا-لمواجهة-الهلال-السوداني-وانتظام-ثنائي-الفريق

استأنف النادي الأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال السوداني، في لقاء الجولة السادسة والختامية من المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء تدريب النادي الأهلي اليوم بعد راحة سلبية منحها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، والتي جاء لمدة 8 أيام، بعد خوض لقاء المريخ في خامس جولات المجموعة.

انتظام ثنائي الأهلي في تدريبات الفريق

وشارك محمد هاني وبيرسي تاو، لاعبا الفريق بالنادي الأهلي، في التدريبات ‏الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش في بداية تحضيرات الفريق لمباراة الهلال ‏السوداني ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وشارك هاني في التدريبات بعد تعافيه من إصابته في العضلة الضامة وانتهائه من البرنامج ‏التأهيلي الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الماضية، فيما تعافى تاو من كدمة في الركبة تعرض لها ‏خلال مباراة المريخ السوداني.‏

تدريبات النادي الأهلي استعداداً لمواجهة الهلال السوداني

وشارك هاني وتاو في تدريبات الجيم ثم تدريبات الكرة التي أقيمت على ملعب التتش بمشاركة ‏جميع اللاعبين، المتواجده في النادي بغياب لاعبي الفريق الدوليين.‏

وخاض حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.‏

وحقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني، في المباارة الأخيرة للفريق، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء شهد عليه ملعب السلام بالقاهرة.

موقف الأهلي في إفريقيا

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المريخ المركز الرابع برصيد 4 نقاط، والهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

قاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني النادي الأهلي في 23 مباراة إفريقية ، فاز في 15 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات وخسر ثلاث مباريات ، الأولى ضد سيمبا التنزاني بهدف بعيد عن ملعبه، والثانية والثالثة ضد صن داونز بهدف دون رد في القاهرة، وجنوب إفريقيا.