انطلاق مسابقات حفظة القرآن وتوزيع مواد غذائية وتكريم الأمهات المثاليات..أبرز فعاليات «مستقبل وطن» بالمحافظات

/688548/انطلاق-مسابقات-حفظة-القرآن-وتوزيع-مواد-غذائية-وتكريم-الأمهات-المثالياتأبرز-فعاليات-مستقبل-وطن-بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الأحد، سواء تواصل احتفاليات لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء وتقديم لهن الهدايا العينية وشهادات التقدير، وتوفير سيارات متنقلة وثابتة لتجوب القري والنجوع بالمراكز، وتواصل كراتين المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً، واستمرار إقامة معارض المواد الغذائية واللحوم والمجمدات والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة، استعداداً لشهر رمضان المبارك ودعم ومساندة الدولة ضد جشع التجار، وقوافل طبية للكشف عن أمراض الكبد الدهني بالمجان، ومسابقة حفظ القرآن الكريم، وإطلاق مبادرة "إطعام" لتقديم 1000 كرتونة مواد غذائية لأهالينا، و ومعرضاً لتجهيز العرائس والمقبلات علي الزواج بخصومات تصل 50%، ورحلة ترفيهية لأطفال من ذوي الهمم لحضور عروض مسرحية وتقديم الهدايا لهم.

دوت الخليج

مسابقات لحفظة القرآن وتكريم الأمهات المثاليات وتوزيع مواد غذائية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات

في محافظة الإسكندرية نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبري، بأحد القاعات، لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الحزب، وخلال الحفل كرم 105 أم مثالية وأم الشهيد، منها الأم المثالية المكرمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء تكريمهن من جميع الدوائر والأقسام بالمحافظة، وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني، وعرض كلمة السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية للمرأة المصرية، كما شهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي لشرح مجهودات وانجازات الحزب في دعم المرآة.

وفي محافظة الجيزة نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية خاصة لتكريم أمهات الشهداء والأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2022 والتي شهدت الإعلان عن منح 11 جنيه ذهب لأمهات الشهداء و10رحلات عُمرة وأجهزة كهربائية ومنزلية للأمهات المثاليات، وشهدت الاحتفالية تكريم عدد 11 أم شهيد على مستوى محافظة الجيزة فضلاً عن 47 أم مثالية من كافة مراكز وأقسام المحافظة، وبمشاركة نواب الحزب بالمحافظة، وفي نفس السياق، وقام نائب دائرة الهرم وأكتوبر والشيخ، بتوفير سيارات، لتوزيع كراتين المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وجاء التوزيع في حدائق أكتوبر، و6 أكتوبر المنطقة الثانية، مساكن عثمان، والهرم سيتي، وأبناء الجيزة، وفي الوقت نفسه، أقامت أمانة قسم امبابة، معرضاً لبيع سلع غذائية وياميش رمضان وأدوات منزلية وهدايا، بأسعار مخفضة، تحت عنوان "مبادرة السلع المخفضة للبيت المصري".

وفي محافظة السويس نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، الملتقى التنظيمى الثانى للحزب بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من قيادات الحزب والمجتمع المدني وشباب الجامعات، وبدأ الملتقى بالسلام الوطني ثم القران الكريم، وفى الختام أعلن برنامج عمل الأمانة خلال شهر رمضان إلى تغيير الخطة الرمضانية في النشاط الرياضي وتوجيه الميزانية المخصصة إلى عمل مسابقة حفظ القران الكريم كل 10 أيام وتكون آخر مسابقة فى ليلة القدر والمساهمة في زواج 10 فتيات يتيمات المقبلات على الزواج عقب شهر رمضان بالإضافة إلى سداد ديون الغارمات وأعلن عن عمل شوادر اهلا رمضان بالتعاون بين حزب مستقبل وطن بالسويس والغرفة التجارية بمنطقتى قرية عامر وحى الأربعين.

وفي محافظة أسوان تواصل أمانة مركز إدفو، في فعاليات معرض "أهلا رمضان"، للسلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وشهد لمعرض اقبالاً كبيراً من المواطنين من كافة قرى ونجوع مركز إدفو، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، ويضم المعرض كافة احتياجات الأسرة المصرية.

وفي محافظة أسيوط أقامت أمانة مركز أبو تيج، معرض "أهلاً رمضان" لبيع السلع الضرورية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لمواجهة غلاء الأسعار واستعدادا لشهر رمضان المبارك، وذلك خلال مشاركة الأمانة في رفع كاهل الغلاء عن المواطنين والسعي نحو تلبية متطلبات المواطن من السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، وكان افتتح نائبي مجلس النواب عن دائرة مركز أبو تيج، معرض أهلا رمضان، ويشمل المعرض كل مستلزمات شهر رمضان المبارك وشهد المعرض إقبال كبير في اليوم الأول، وهذا هو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الحزب لخدمة أهالي مركز ومدينة أبو تيج، وعلي جانب أخر نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات، والبالغ عددهن 6 سيدات من مختلف مراكز محافظة أسيوط.

وفي محافظة القاهرة نظمت أمينات المرأة بقطاع شمال القاهرة، احتفالية كبري لتكريم الأمهات المثاليات، والتي تضم مناطق "الزاوية – حدائق القبة – الأميرية – شبرا- الشرابية- بولاق – الساحل – روض الفرج – الزيتون"، وذلك بمشاركة عدد كبير من نواب القاهرة وهيئة مكتب أمانة القاهرة، وأمناء الأقسام وهيئات مكاتب الاقسام، وتضمن الاحتفال العديد من الأغاني الوطنية والأغاني الخاصة باحتفالات عيد الام، وفى نهاية الحفل تم تكريم الامهات المثاليات على مستوي قطاع شمال القاهرة وتم تقديم الهدايا العينية وشهادات التقدير لهن.

وفي محافظة الدقهلية نظمت أمانة مركز المنصورة، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات، بمناسبة عيد الأم في أحد القاعات، بالمدينة، وبدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم ثم فقرات غنائية لكورال الأطفال، وتم تكريم الامهات بتوزيع الهدايا على الامهات المثاليات الغاليات.

وفي محافظة دمياط انطلقت المرحلة الثالثة لمبادرة "اطعام"، التي تنظمها أمانة المجالس المحلية، بالتنسيق مع أمانتي الشباب وقسم ثان دمياط، تهدف المبادرة في مرحلتها الثالثة إلى تقديم 1000 كرتونه مواد غذائية لأهالينا الكرام حيث استهدفت اليوم الاول عدد من الاماكن بالمحافظة، ومن المقرر أن تستمر المبادرة يوميا لحين الانتهاء من التوزيع، وفي نفس السياق، لليوم الرابع واصلت أمانة مركز كفر سعد، تنظيم فعاليات مسابقة القران الكريم، بحضور من اللجنة المشرفة التابعة لمديرية أوقاف دمياط، وفي الوقت نفسه، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، للكشف المبكر عن أمراض الكبد، بالتعاون مع مستشفي الكبد المصري، بقرية ميت الشيوخ، واستقبلت القافلة الطبية المواطنين الراغبين في الكشف عن أمراض الكبد الدهني وأورام الكبد في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بمركز فارسكور في قرية الشيوخ.

وفي محافظة كفر الشيخ نظمت أمانة مركز مطوبس، معرضا للسلع الغذائية المخفضة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، ويضم المعرض جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% على السلع الأساسية حيث أن الأرز يباع بـ10 جنيهات للكيلو والدقيق الفاخر ب9 جنيهات للكيلو بالإضافة إلى أنواع التمور بأسعار مميزة وباقي انواع الياميش والسمن والمسلي ومنتجات الألبان وجميع مستلزمات الأسرة المصرية.

وفي محافظة المنيا افتتحت أمانات مراكز بندر ملوي وأبو قرقاص، معارضه لبيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة، يأتي المعرض ضمن سلسلة من المعارض والقوافل الغذائية المتحركة التي ينظمها الحزب بكافة مراكز المحافظة خلال شهر رمضان الكريم للتخفيف على أهالينا ويضم المعرض جميع السلع الغذائية الأساسية من منتجات الألبان والأرز والمكرونة والسكر والزيت وياميش رمضان، والمنظفات، بالإضافة إلى جناح لعرض منتجات اللحوم ويتم بيعها بأسعار مخفضة للمواطنين بنسب تتراوح بين 20% إلى 30% عن مثيلتها بالأسواق الخارجية.

وفي محافظة بورسعيد نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، عدة زيارات لتكريم القيادات النسائية، في محافظة بورسعيد واللائي يشغلن مناصب بالجهات التنفيذية والتعليمية في المحافظة، كما قامت بتكريم عدد من السيدات اللائي لهن قصص كفاح في تربية أولادهن بتحدي الظروف التي يتعرضن لهن من مرض او وفاة للزوج او غير ذلك.

وفي محافظة البحر الأحمر نظمت أمانة مدينة الغردقة، معرضاَ لتجهيز العرائس والمقبلات على الزواج بخصومات تصل إلى 50%، ويجري تنفيذ المعرض لمدة يوم واحد، لبيع المفروشات والبطاطين والملابس الحريمى والرجالي والأحذية والشنط الجلدية والأدوات المنزلية ومستلزمات المطبخ، وذلك بالتزامن مع الظروف الاقتصادية بالبلاد وللتخفيف عن كاهل المواطنين ومساهمة من الحزب في توفير حياة كريمة لكل المصريين.

وفي محافظة سوهاج استضافت أمانة الحزب بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، 600 طفلاً من "ذوى الهمم" بمدارس التربية الخاصة، والأطفال الأيتام بالمحافظة، لحضور عرض مسرحية "فروزن شو" بالمجان، والتى جرى عرضها بقاعة فيستفيال بطريق أسيوط / سوهاج لمدة أسبوع، والتقط الأطفال الصور التذكارية، وقدم لهم الهدايا فى جو من البهجة والفرحة التى أرتسمت على وجوه ذوى الهمم والأطفال الأيتام، فى تواجد ومشاركة لشباب أمانتى "الشباب" و"العمل الجماهيرى" بالحزب، حيث جرى توفير الأتوبيسات اللازمة لنقل الأطفال المشاركين، وعددهم 400 طفل من ذوى الهمم من مدارس التربية الفكرية، ومدارس الدمج، ومدارس الصم وضعاف السمع، و100 طفل من الأيتام بجمعيتى تحسين الصحة بمدينة سوهاج، وكوم بدار بمركز المنشاة.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.