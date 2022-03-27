/688549/محمد-صلاح-سنحقق-الفوز-على-أرض-السنغال-وليس-التعادل-فقط

أكد الدولي المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، على قدرة وشغف لاعبي المنتخب الوطني من مباراة السنغال ومصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواجه المنتخب الوطني نظيره السنغال في الثلاثاء المقبل في الساعة السابعة مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين في لقاء الإياب بالدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

محمد صلاح عن لاعبي المنتخب

وقال محمد صلاح خلال جلسة وزير الشباب والرياضة، مع بعثة المنتخب قبل توجهها إلى السنغال: "اللاعيبه كلها رجاله وتقدر نكسب مش نتعادل في السنغال".

ويدخل المنتخب المصري لقاء الإياب أمام السنغال في الدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وهو صاحب الأفضلية من حيث نتيجة اللقاء الذهاب، فيما يمتلك أسود التيرانجا أفضلية الأرض والجمهور.

منتخب مصر يبحث عن التأهل لكأس العالم 2022

ويبحث المنتخب الوطني عن تحقيق وحصد بطاقة التأهل إلى كأس العالم، والتي سبق وحصدها مرتين في السابق، كانت آخرها في النسخة الماضية بروسيا، وعلى الجانب المقابل يمتلك السنغال نفس الرصيد من المشاركة في المونديال.

ويغيب الثنائي المصري محمد عبد المنعم ومحمود حمدي الونش، مدافعي المنتخب الوطني الأول عن لقاء الإيابن والتي جاء غياب عبد المنعم بسبب تعرضة للإصابة في مباراة الذهاب، وعلى جانب الونش بسبب تراكم البطاقات الصفراء إفريقياً.

يتولى مصطفي غربال صافرة التحكيم لمباراة مصر والسنغال، والذي قاد للنادي الأهلي أثناء تولي بيتسو موسيماني 4 مواجهات للفريق منهم مباراة وحيدة في كأس السوبر المصري ومبارتان في دوري أبطال أفريقيا ومباراة وحيدة في كأس السوبر الأفريقي وأشهر 12 كارت أصفر للاعبي الأهلي وكارت أحمر واحد وفاز الأهلي في 3 مباريات وهزيمة وحيدة.

قائمة منتخب مصر أمام السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر- عمر كمال - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم – علي جبر – رامي ربيعة.

فى خط الوسط : عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور - مجدي أفشة - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد - مروان حمدي.