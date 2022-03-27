هند مكاوي شقيقة خالد النبوي في مسلسل راجعين يا هوى رمضان 2022

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تعاقدت الفنانة الشابة هند المكاوي على مسلسل راجعين يا هوى للنجم خالد النبوي، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2022.

دوت الخليج يرصد انضمام الفنانة هند مكاوي لمسلسل راجعين يا هوى.

شخصية هند مكاوي في مسلسل راجعين يا هوى

وتجسد هند دور شقيقة خالد النبوي خلال أحداث راجعين يا هوى، المتوقع أن يلاقي قبول الجماهير ويحصد ردود فعل إيجابية.

قنوات عرض مسلسل راجعين يا هوى

يعرض مسلسل «راجعين يا هوى» على مدار أيام رمضان المقبل على شاشة قناة CBC، وDMC، بالإضافة إلى عرضه عبر منصتي Watch it، وشاهد الإلكترونية.

قصة مسلسل راجعين يا هوى

أحداث مسلسل «راجعين يا هوى» تدور أحداث مسلسل «راجعين يا هوى» حول رجل الأعمال «بليغ أبو الهنا» ويقوم بدوره الفنان خالد النبوي، الذي يعاني من العديد من الديون بسبب الخسارة الكبيرة التي لحقت بالشركات الخاصة به في أوروبا فيضطر للعودة مرة أخرى إلى مصر للبحث عن ورثه، وهناك يتعرف على حب جديد ويعيش قصة عاطفية مع الدكتورة النفسية «ماغي» التي يقوم بدورها الفنانة نور اللبنانية.

أبطال مسلسل «راجعين يا هوى»

يشارك في بطولة مسلسل «راجعين يا هوى» عدد من النجوم، منهم: خالد النبوي، نور اللبنانية، أنوشكا، أحمد بدير، وفاء عامر، نور خالد النبوي، مادلين طبر، اسلام ابراهيم، طارق عبدالعزيز، وغيرهم من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.

وانضمت الفنانة هند المكاوي إلى فريق مسلسل «بطلوع روح» الذي تقوم ببطولته النجمة منة شلبي وسيتم عرضه في رمضان المقبل.

تلعب هند المكاوي دور خبيرة تجميل خلال أحداث العمل والذى وصفته بأنه سيكون مفاجأة شهر رمضان، ويضم العمل عددا من النجوم العرب منهم دميانا عبود.

يذكر أن المخرجة كاملة أبو ذكرى كانت قد بدأت تصوير مشاهد مسلسل "بطلوع الروح" منذ أسابيع قليلة، ويعد التعاون الثالث بين منة شلبي والمخرجة كاملة أبو ذكرى؛ حيث قدما سويًا فيلم "عن العشق والهوى" عام 2006، مع النجم أحمد السقا، كما قدما سوياً مسلسل "واحة الغروب" عام 2017، وشارك في بطولته النجم خالد النبوي.