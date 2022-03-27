«مستقبل وطن» ينظم معرضاََ لتجهيز العرائس بمدينة الغردقة

/688541/مستقبل-وطن-ينظم-معرضا-لتجهيز-العرائس-بمدينة-الغردقة

نظم حزب مستقبل وطن بمدينة الغردقة معرضاََ لتجهيز العرائس والمقبلات علي الزواج بخصومات تصل إلى 50% وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والامين العام وباشراف عماد سيف الدين امين الحزب بالمحافظة.

دوت الخليج

وأكد عماد سيف الدين امين الحزب بالمحافظة، أن حزب مستقبل وطن يحرص دائما على تنظيم مثل هذه المعارض لتخفيف العبء عليهم وسد احتياجاتهم من خلال توفير مثل تلك الخدمات في حدود المتاح، مضيفاََ أن المعرض جرى تنفيذه لمدة يوم واحد لبيع المفروشات والبطاطين والملابس الحريمى والرجالي والأحذية والشنط الجلدية والأدوات المنزلية ومستلزمات المطبخ.

مساهمة من الحزب في توفير حياة كريمة لكل المصريين

اضاف "ابو بكر الهواري "مساعد امين التنظيم بالمحافظة ان ذلك يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن وبالتزامن مع الظروف الاقتصادية بالبلاد وللتخفيف عن كاهل المواطنين ومساهمة من الحزب في توفير حياة كريمة لكل المصريين.

المعرض شهد إقبالًا كبيراََ من جانب السيدات والفتيات للاستفادة من المبادرة

وأشار "مينا رضا" مساعد امين الاعلام بالمحافظة إلى أن مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية لانتشار فيروس كورونا حيث وصلت التخفيضات إلى 50% لعدد كبير من المنتجات ومنها البطاطين ومستلزمات المطبخ مع إشادة بجهود الحزب ومبادراته لخدمة المواطنين.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات واعضاء الحزب الغردقة.