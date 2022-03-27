تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع بعثة المنتخب المتوجهة إلى السنغال

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حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تقديم الدعم لبعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قبل السفر إلى السنغال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغال في الثلاثاء المقبل في الساعة السابعة مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين في لقاء الإياب بالدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

محادثة وزير الرياضة مع المنتخب قبل السفر للسنغال

وقال وزير الرياضة في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة منذ قليل، والذي جمع بين أشرف صبحي وبعثة المنتخب بقيادة جمال علام رئيس الاتحاد المصرية لكرة القدم.

وقال أشرف صبحي موجه حديثة إلى لاعبي المنتخب الوطني: "إن شاء الله الجزء الثاني من الجولة هتكمل على خير، وهنرجع بالفوز من السنغال".

ذكرى جيده في مباريات تصفيات كأس العالم

وأضاف: "من باب التفائل مصر وصلت لكأس العالم 90 بعد تسجيل هدف حسام حسن في الدقيقة الرابعة".

يذكر أن المنتخب الوطني حقق الفوز على السنغال في لقاء الذهاب بالدور الأخير من تصفيات كأس العالم، بهدف نظيف جاء في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.

وواصل: "احنا هنا قدرنا نجيب جون، ودا هيدنا الأفضلية في مباراة الإياب والمقومات في اللقاء".

وأردف: "في السابق كانت مباراة الإياب، بتكون على ملعب فريق الأضعف أو صاحب التصنيف الثاني، أما دلوقتي الوضع اتقلب، وإن شاء الله هنرجع بالفوز من السنغال".

واختتم: "في توفيق بإذن الله من عند ربنا، وانتم بذلتم جهد ولسه، وكلنا بنبذل جهد وإن شاء الله ربنا يوفقنا جميعاً، ونقدر نفرح المصريين بالتأهل لكأس العالم".

نتيجة مباراة مصر والسنغال بالقاهرة

حقق منتخب مصر الفوز في لقاء الذهاب أمام السنغال، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الطرفين على استاد القاهرة الدولي، والتي سجله ساليو سيس لاعب أسود التيرانجا بالخطأ في مرماه بعد تسديدة قوية من محمد صلاح تقابلها العارضة وتسكن الشباك بعد الإرتداد من جسم سيس.