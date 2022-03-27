/688535/تعرف-على-أحداث-الحلقة-الأولى-من-مسلسل-جزيرة-غمام

تحتوي الحلقة الأولى من مسلسل جزيرة غمام في طياتها عدد من الأحداث الهامة التي ستفتح باقي أحداث المسلسل، وتعرفنا الحلقة الأولى من مسلسل جزيرة غمام على عدد من الشخصيات الأساسية في المسلسل، ولهذا نعرض لكم بعض التفاصيل فيما يلي.

دوت الخليج يكشف لكم بعض تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل جزيرة غمام وباقي أحداث المسلسل تباعًا

الحلقة الأولى من مسلسل جزيرة غمام

تبدأ الحلقة الأولى من مسلسل جزيرة غمام لتعرفنا على عدد من الشخصيات الرئيسية في المسلسل، وأولهم يكون أحمد أمين وطارق لطفي، ومع توالي الأحداث في الحلقة الأولى من مسلسل جزيرة غمام تظهر شخصية فتحي عبد الوهاب، وبعدها تأتي شخصيات يلعبها كل من رياض الخولي و مي عز الدين.

يظهر خلال الحلقة الأولى من مسلسل جزيرة غمام ملامح الجزيرة وكيف يعيش سكانها، وما يتعرضون له من ظلم وفقر، إلى جانب كشف الحلقة الأولى من مسلسل جزيرة غمام عن سيطرة الفكر الديني على بعض الأشخاص، مما يجعل قيادتهم من قبل رموز الدين وهو شيخ الجامع في الجزيرة سهل.

شخصية مي عز الدين في الحلقة الأولى من مسلسل جزيرة غمام

تتكشف بعض الملامح عن شخصية الفنانة مي عز الدين في الحلقة الأولى من مسلسل جزيرة غمام، حيث أنها تقدم دور عرافة، تفتح المندل وتتلاعب بأسرار أهل الجزيرة، وخاصة الأغنياء منهم وأصحاب النفوذ، مما يجعلها تتربح وراء ذلك، كما توضح الحلقة الأولى من مسلسل جزيرة غمام العلاقة بين شخصية "العايقة" التي تقدمها مي عز الدين، وشخصية الرجل الصعب ذو السلطة الذي يقدمها طارق لطفي، والتي تسيطر من خلال على أهل الجزيرة، لكونه غارق في عشقها.

أبطال الحلقة الأولى من مسلسل جزيرة غمام

يقدم عدد من نجوم الدراما بطولة الحلقة الأولى من مسلسل جزيرة غمام وباقي حلقات المسلسل، وهم: طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الهاب، وفاء عامر، أحمد أمين، رياض الخولي، هبة عبد الغني، محمد جمعة ومحمود البزاوي، كما أن الحلقة الأولى من مسلسل جزيرة غمام من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.