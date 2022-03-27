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علق الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، على اطلاق وزارة الصحة مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد اليوم، أن هذه المبادرة متواجده من البداية ولكن حصلت على الضوء الاخضر في عهد الرئيس السيسي.

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وتابع الخياط خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير تقديم الاعلامية عزة مصطفى المذاع على قناة صدى البلد، انه يوجد طفرة في علاج سرطان الكبد من كافة الجوانب والعلاج المستخدم في هذا الامر.

أستاذ أمراض كبد: مصر أول دولة في العالم تنجح في القضاء علي فيروس سيونوه الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي أن الدولة المصرية أول دولة علي مستوي العالم تنجح في القضاء علي فيروس سي، مشيدا بدور مبادرة الكشف المبكر لعلاج مرضي سرطان الكبد بالنسبة لعلاج المواطنين .

أستاذ أمراض كبد: مصر أول دولة في العالم تنجح في القضاء علي فيروس سي

واستطرد أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي أن مرضى السرطان في حاجه الى متخصصين في امراض الكبد واساتذة اورام ، كما ان مبادرة 100 صحة تلبي هذه الامور.

الدولة تحتوي على أدوية مناعية جديدة

واستكمل الدكتور هشام الخياط أن الدولة تحتوي على أدوية مناعية جديدة، موجودة بهذه المبادرة" 100 مليون صحة" حيث ان نسبة الشفاء بها عالية منوها انه يوجد علاجات مختلفة لهذا الأمر، حيث يتم العلاج لهذا المرض مبكرا لانه عندما يستفحل يتسبب في تأخر الحالة.