برزنتيشن سبورتس تدعم حلم المونديال.. الشركة تتحمل تكلفة طائرتى المنتخب والجمهور للسنغال

تعلن شركة "برزنتيشن سبورتس" راعية الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية، تحملها التكلفة الكاملة لطائرتى منتخب مصر والجماهير المسافرة لدعمه فى مباراته الفاصلة فى تصفيات كأس العالم، والتى تستضيفها العاصمة السنغالية داكار مساء الثلاثاء.
وتؤكد "بريزنتيشن سبورتس" فخرها العميق واعتزازها الكامل بدعم منتخب مصر الأول، وحرصها على العمل الدؤوب لإزالة كل العقبات، وتذليل الصعاب، سعيا إلى تسهيل رحلته للعاصمة السنغالية داكار، من أجل تحقيق حلم الجماهير المصرية باقتناص تذكرة العبور إلى بطولة كأس العالم 2022.
ويأتى قرار شركة "بريزنتيشن سبورتس" بتحمل كامل تكلفة طائرة المنتخب الوطنى الخاصة إلى داكار، إلى جانب تكلفة طائرة المشجعين المسافرين لمساندة ومؤازرة المنتخب فى مهمته الوطنية، بالمشاركة مع بنك SAIB و Alsafy Group، وذلك فى إطار دور شركة پريزنتيشن الداعم للرياضة المصرية، ومساندتها المستمرة لقطاع الكرة.
ويخوض منتخب مصر مباراة مصيرية مساء الثلاثاء المقبل أمام نظيره السنغالى في إياب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، ويسعى المنتخب الوطنى لتحقيق آمال الكرة المصرية باقتناص بطاقة الصعود للمونديال، وذلك بعدما تفوق على منافسه فى مباراة الذهاب، التى استضافها ستاد القاهرة مساء الجمعة الماضية، وانتهت بفوز فريقنا الوطنى بهدف مقابل لا شيء.
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