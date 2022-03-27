متحدث الصحة: مصر خالية من شلل الأطفال والحملة القومية للحفاظ على السجل...

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وتأتى إطلاق الحملات القومية ضد شلل الأطفال، للحفاظ على السجل المصرى الخالى من المرض.

أضاف عبد الغفار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، أطلق اليوم الأحد، الحملة القومية ضد مرض شلل لتستمر حتى 31 مارس الجارى بكل المحافظات، حيث تنطلق فرق متخصصة من هيئة التمريض لطرق الأبواب وبالحضانات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، للوصول إلى المستهلك، بعدد 16 مليون طفل من المصريين والمقيمين على الأراضى المصرية، من خلال 45 ألف فرقة طبية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن تطعيم كورونا لا يتعارض مع التطعيمات الدورية بمصر، ولكن على كل حال لا يتم تطعيم هذه الفئة من الأطفال بتطعيمات كورونا على الإطلاق، لأنها تبدأ من عمر 12 عام، وشلل الأطفال حتى 5 سنوات، "نشهد خلال الخمسة أسابيع الماضية، انخفاضات متتالية فى أعداد الإصابات المجتمعية والمرضى الذين يحتاجون لمستشفيات وكذلك بين أعداد الوفيات، وهذا ما جعل الدولة تقلل أعداد المستشفيات المخصصة للعزل".