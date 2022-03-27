المعاهد الأزهرية يعلن جداول امتحانات الدور الأول للطلاب فى الخارج

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات الطلاب فى الخارج، للدور الأول للعام الدراسى 2021-2022، لمراحل وصفوف التعليم الأزهرى، بداية من الصف الرابع الابتدائى، إلى الصف الثانى الثانوى بقسميه العلمى والأدبى.





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