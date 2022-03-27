وزيرة التخطيط تغادر إلى دبى للمشاركة فى قمة الحكومات 2022

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تتضمن مشاركة الدكتورة هالة السعيد، غدًا حضور الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة فى الحكومة، وكذلك حضور والمشاركة فى جلسة بعنوان "فلسفة القيادة الحكومية.. حوار مع وزيرات عربيات"، وحضور جلسة بعنوان "الأسواق الناشئة: من الحدود إلى المستقبل".

كما تتضمن مشاركة وزيرة التخطيط فى اليوم الثانى من الفعاليات المشاركة فى جلسة التكريم بجائزة التميز العربى.