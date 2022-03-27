جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تتضمن مشاركة الدكتورة هالة السعيد، غدًا حضور الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة فى الحكومة، وكذلك حضور والمشاركة فى جلسة بعنوان "فلسفة القيادة الحكومية.. حوار مع وزيرات عربيات"، وحضور جلسة بعنوان "الأسواق الناشئة: من الحدود إلى المستقبل".
كما تتضمن مشاركة وزيرة التخطيط فى اليوم الثانى من الفعاليات المشاركة فى جلسة التكريم بجائزة التميز العربى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التخطيط تغادر إلى دبى للمشاركة فى قمة الحكومات 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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