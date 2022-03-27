عاجل.. السماح بإقامة موائد الرحمن وفتح دور المناسبات بالمساجد خلال رمضان

جدة - نرمين السيد - وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهم الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس كورونا، وفى مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذلك أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان.

كما استعرض وزير التعليم العالى القائم بأعمال وزير الصحة، خلال الاجتماع، تقريرا حول الوضع الوبائى لجائحة فيروس كورونا فى مصر، وأشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التى تعكسها متابعة المنحى الوبائى محليا، جاء فى مقدمة تلك المؤشرات تناقص الوفيات بشكل كبير فى آخر 5 أسابيع من الموجة الخامسة، وخفض أعداد مستشفيات العزل من 17 إلى 7 مستشفيات، نظرا لإنخفاض أعداد الإصابات التى تحتاج دخول المستشفى.

وتطرق إلى الموقف التنفيذى للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأوضح أن عدد الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ حتى الآن نحو 76.5 مليون جرعة، من مختلف أنواع اللقاحات، ويقدر عدد من تم تحصينهم بالكامل بنحو 32 مليون شخص، وهو رقم يمثل مؤشرا جيدا وفق المعايير العالمية فى هذا الإطار، بنسبة تصل إلى حوالى 52.7% من المستهدف، كما يوجد لدينا رصيد نحو 66 مليون جرعة، تكفى لتطعيم حوالى 40 مليون مواطن، مضيفاً أنه تم تقديم الجرعات التنشيطية بواقع نحو 2 مليون جرعة.