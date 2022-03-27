صقر يفتتح ممشى السويس الثقافى فى حديقة الخالدين (صور)

جدة - نرمين السيد - وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح الممشى الثقافى الذى يحكى تاريخ وعظمة وكفاح السويس الباسلة من خلال 77 جدارية جمالية، كل لوحة لها حكاية وتاريخ عبر العصور وحرب أكتوبر، وملحمة انتصارات 24 أكتوبر 1973 وحفر وافتتاح قناة السويس وصولا إلى معركة التعمير والبناء والانجازات التى شهدتها السويس خلال السنوات الأربع الأخيرة.





وأكد المحافظ أهمية قيام الكتاب والمؤرخين سرد تاريخ السويس الكبير العظيم عبر كل الأزمنة لما يحتويه من أحداث كثيرة، واستمع المحافظ إلى شرح من استشارى المشروع حول خطة العمل منذ البداية وحتى انتهاء المشروعات، مقدما الشكر لها وفريق العمل من الطلاب بكلية الفنون التطبيقية وعدد من المهندسين لما قدموه من جهد موفور وإخراج وتنفيذ على مستوى عالى من الخدمة ليصبح ممشى السويس الثقافى متنفسا ثقافيا وترفيهيا جديدا لأهالى المدينة الباسلة.

وأكد المحافظ أن محافظة السويس جميلة وشعب السويس بطل عبر العصور، ويستحق كل تكريم وتقديم خدمات تليق به وبطولاته.