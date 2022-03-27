مستقبل وطن بقنا يستضيف 600 طفل من«ذوي الهمم» لحضورعرض «فروزن شو» بالمجان «فيديو وصور»

/688547/مستقبل-وطن-بقنا-يستضيف-600-طفل-منذوي-الهمم-لحضورعرض-فروزن-شو-بالمجان-فيديو-وصور

استضافت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، 600 طفل من "ذوي الهمم" لحضور عرض مسرحية "فروزن شو" بالمجان.

دوت الخليج

يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي الذي ينتهجه حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

مستقبل وطن بقنا يستضيف 600 طفل من«ذوي الهمم» لحضور عرض مسرحية «فروزن شو»بالمجان

واوضح الحزب، أن العرض المسرحى مأخوذة عن فيلم الكرتون "فروزن 1"، وتتضمن رسالة تحث الأطفال على الحب والصدق، حيث إنه "بالحب فقط يتغير العالم".

وشارك اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، وعطا الميمون مدير عام التعليم بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، حيث قدم الحزب الهدايا التذكارية للطلاب. جاء ذلك في إطار حرص الحزب على تقديم الأنشطة المجتمعية المختلفة والأنشطة الثقافية والفنية، وتقديم أنشطة مبتكرة وحديثة والاهتمام بذوي القدرات الخاصة وأطفال دور الأيتام والمدارس الحكومية.