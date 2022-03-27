النائب إيهاب منصور يتحدث لـ دوت الخليج عن العلاوات الجديدة وزيادة المعاشات بداية من إبريل..فيديو

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قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لجنة القوي العاملة ناقشت بحضور العديد من المسئولين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، لافتا أن اللجنة اتفقت علي تعجيل منح علاوة خاصة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

دوت الخليج

وأضاف منصور، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أنه فيما يخص المخاطبين سيتم تعجيل استحقاق العلاوة الدورية لتصرف من 1 أبريل المقبل بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدني 100جنيه، وكذلك تعجيل العلاوة الدورية المستحقة لغير المخاطبين بنسبة 15%من الأجر الأساسي.

موعد استحقاق العلاوات الدورية

وتابع وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب: وكذلك زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين، وتعجيل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشـركات القطاع العام وشـركات قطاع الأعمال العام، لتصبح في الأول من أبريل 2022، فضلا عن تعجيل زيادة المعاشات من 1 أبريل القادم بنسبة 13%.

وأكد النائب إيهاب منصور، أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية تعد خطوة مساعدة للمواطن البسيط لدعمه وتخفيف العبء عنه.

قانون الخدمة المدنية

مشروع قانون الخدمة المدنية، نص في مادته الأولى على أنه "استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022.

ولا تخل أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ( 37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023". ونصت المادة الثانية، على أن "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022 ".

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي.