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الأمين العام لـ «مستقبل وطن»: البنك الزراعي يقدم جهود كبيرة لدعم الفلاحين

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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على هامش احتفالية البنك الزراعي بقنا لتيسير زواج 100فتاة ضمن حياة كريمة..

شارك النائب أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام للحزب، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، فى احتفالية البنك الزراعي المصري لدعم تيسير زواج 100 فتاة من الأسر الأكثر إحتياجا في إطار مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا.

دوت الخليج 

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احتفالية البنك الزراعي بقنا لتيسير زواج 1000 فتاة 

وأشاد ممثل الأغلبية  بمجلس النواب، بجهود البنك الزراعى المصرى لدعم الفلاحين وصغار المزراعين، من خلال  تحسين معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم، إضافة إلى أن البنك يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى للقرى الأكثر احتياجا، خاصة فى ظل الطفرة التنموية التى شهدها قطاع الزراعة، فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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جاء هذا خلال مشاركته فى احتفالية البنك الزراعي المصري بمحافظة قنا، لدعم تيسير زواج الفتيات والأسر الأكثر إحتياجا في إطار مبادرة حياة كريمة.

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شارك فى الحفل اللواء  أشرف الداودي، محافظ قنا، والأستاذ علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري،والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ،  وكلا من النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس ، و النائب اللواء  هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، و النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب، والنائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب، والنائب السيد منوفي عضو مجلس النواب، و النائب مبارك عامر عضو مجلس النواب، والنائب محمد طايع عضو مجلس النواب، والنائبة سحر صدقي خليفة عضو مجلس النواب، و النائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب، والنائبة نجلاء باخوم رياض عضو مجلس النواب، والنائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ  محمد فرغلي رئيس قطاع البنك الزراعى بقنا ،و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة و رؤساء الجمعيات و كبار العملاء بالبنك.

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وقال  علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى،  أن البنك  يدعن زواج  100 فتاة،  من خلال تقديم 3 أجهزة لكل عروسة  ثلاجه، بوتاجاز، غسالة،  حيث قدمت بحث اجتماعى لتحديد 100 أسرة مستحقة بمراكز محافظة قنا التسعة، موضحا أن البنك سيقدم الدعم لـ 100أسرة لمساعدتهم على البدء فى مشروعات خاصة  تساهم فى تحسين معيشتهم، إضافة إلى مساعدتهم فى تسويقها، موضحا أن البنك يضع كل الإمكانيات لتحقيق التنمية الشاملة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى ،  من خلال مبادرة" حياة كريمة" التى ستغير وجه الحياة الريفية وتحسن مستوى معيشة سكان القرى وخلق فرص العمل  لما يقرب حوالي 60 مليون مواطن، وتحقيق الشمول المالى بالإضافة إلى تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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