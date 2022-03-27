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ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة اقتراح برغبة مقدم من رئيس اللجنة بشأن القبول بكلية الهندسة والمعاهد الفنية العليا وذلك بحضور كل من الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي والدكتور رامي اسكندر من المحلس الاعلي للجامعات.

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وعرض الدكتور نبيل دعبس الاقتراح المقدم منه حيث أكد علي ضرورة البدء من العام الدراسي القادم لنظام العلمي والأدبي دون التشعب بالقسم العلمي إلى علوم ورياضة لفتح المجال أمام الطلاب في العلمي بصفة عامة للالتحاق بكلية الهندسة والمعاهد الهندسية العليا، وذلك نظرًا لانخفاض أعداد المتقدمين بتلك المعاهد والتي تصل لنسبة 10 بالمائة فقط.

وكشف دعبس عن أن هناك 55 معهد هندسي عالي مهدد بالتوقف عن العمل نظرا لعدم الالتحاق بهم وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب علي الاستثمار في مجال التعليم الأعلي وتشريد العمالة وغيرها من الامور الضارة وطالب دعبس بضرورة فتح الالتحاق للمعاهد الهندسية العليا لطلاب العلمي علوم هذا العام وتطبيق نظام العلمي فقط والأدبي من العام القادم مباشرة .

كما طالب رئيس اللجنة بالعمل بنظام المواد الدراسية المؤهلة للانضمام لتلك المعاهد او ما تسمي مواد القدرات دون النظر لاي اعتبارات أخري.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات علي أن التحاق طلاب العلمي علوم هذا العام بكليات الهندسة أو المعاهد الهندسية العليا امر يخل بمبدء تكافؤ الفرص.

وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات عن توسع المجلس الأعلى للجامعات لنظام القدرات للالتحاق ببعض الكليات، مؤكدًا علي أنه يشترط في هذا النظام عدم تدخل أي عنصر بشري لمنع الوساطة والمحسوبية وهو ما تم بالفعل في امتحان القدرات لكلية الإعلام وكذا السياحة والفنادق لدرجة أن بن شقيق مدير مكتب التنسيق علي مستوي الجمهورية رسب في امتحان قدرات كلية الاعلام وهذا يؤكد الشفافية والنزاهة طالما تم احكام السيستم والنظام.

الحكومة أمام تعليم الشيوخ:بن شقيق مدير مكتب التنسيق علي مستوي الجمهورية رسب في أمتحان قدرات كلية الإعلام

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات إلى انه لن يتم افتتاح اي معاهد هندسية عليا جديدة وسيتم الاكتفاء ب 55 معهد المرخص لهم حاليا حتي لاتضار تلك المعاهد .

وأكد الأمين العام للمجلس الاعلي للجامعات علي انه لولا قيام المجلس الأعلى بوضع معايير وشروط للالتحاق بالجامعات ببعض الدول الأجنبية مثل أوكرانيا ورسيا وغيرها من الدول لكانت هناك كارثة حقيقية حاليا في الطلاب العائدين نتيجة الحرب الاوكرانية الروسية وبدلا من عودة 3 الاف طلاب مصري من اوكرنيا لكنا استقبلنا 30 الف طالب .

وأضاف ان الشروط والمعايير ادت الي تقليل العدد وجودة التعليم حيث تم الاقتصار علي عدد 7 جامعات في اوكرنيا و100 جامعة روسية ولكن للاسف نجد ان هناك جبهات يتم فتحها بدول اخري منها مقدونيا والسودان والصومال ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال ذلك ونقوم بعمل معادلات وكذلك اختبارات لمزاولة المهنة لكليات الطب والكليات العملية.