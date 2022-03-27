/688537/الصحة 45-الف-فريق-طبي-بحملة-التطعيم-ضد-شلل-الأطفال-ونستهدف-16-مليون-طفل

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، ان الدولة المصرية الان خالية من شلل الاطفال وللحفاظ على هذا الامر يتم اطلاق حملات قومية كل فترة للحفاظ على سجل مصر خالي من هذا المرض.

دوت الخليج

وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج اليوم المذاع على قناة دي ام سي أن وزارة الصحة والسكان، قامت اليوم باطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري، في جميع محافظات الجمهورية، منوها أن الحملة تاتي في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال .

الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لافتا الى ان يوجد ما يقرب من مليون طفل على الارضاي المصرية يتم استهدافهم .

الصحة: 45 الف فريق طبي بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال ونستهدف 16 مليون طفل

وتابع عبد الغفار أن الحملة تجوب المنازل بجميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، اضافة أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، كما يعمل بالحملة 45 ألف فريق طبى بإجمالى 90 ألف فرد

ولفت عبد الغفار ان تطعيم شلل الأطفال لا يتعارض مع التطعيمات الدورية وتطعيم كورونا منوها ان تطعيم شلل الاطفال يتم من سن 5 سنوات اما تطعيمات كورونا تبدأ من سن 12 عام.

واستطرد:” كما ذكرنا كما ذكرنا في البيان الاسبوعي لجالات كورونا فاننا نشهعد انخفاضات متتالية في اعداد الاصابات”.