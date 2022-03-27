/688536/رئيس-الوفد-من-مجلس-الشيوخ-سنظل-داعمين-للدولة

بمشاركة أبو شقة..

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد و أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بحضور المستشار بهاء الدين ابو شقة وكيل المجلس و النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب.

دوت الخليج

رحب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بالزيارة مؤكداً على أهمية دور حزب الوفد صاحب التاريخ الطويل فى إثراء الحياة البرلمانية و السياسية والحزبية فى مصر فى هذة المرحلة الهامة التى يتم فيها التأسيس للجمهورية الجديدة فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه أكد رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة بان حزب الوفد بما يمثله من تاريخ كبير تشهد علية مواقفه السياسية عبر كل العصور سيظل داعماً لدور الدولة في مواجهة التحديات المختلفة التى تواجهها.

و أعرب أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عن تقديرهم لاستقبال رئيس مجلس الشيوخ لقيادات الحزب مشيدين بقيادة المستشار ( عبدالرازق) لجلسات مجلس الشيوخ مؤكدين انها تتسم دائما بالحكمة و العدالة التى لا تفرق بين حزب و آخر و تساعد على تحقيق التناغم بين جميع الأعضاء و خروج الجلسات بشكل راق يتناسب مع ما يضمه المجلس من كفاءات و قامات فى كافة التخصصات.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد ٢٠٢٢، أعلنت فوز الدكتور عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد لفترة انتخابية تمتد لعام ٢٠٢٦.

وبلغ إجمالي الحاضرين 3 آلاف و293 ناخبًا، والأعداد الصحيحة 3 آلاف و216 صوتًا، والأعداد الباطلة 77 صوتًا،وحصل الدكتور عبد السند يمامة على ١٦٦٨ صوتا انتخابيا، والمستشار بهاء الدين أبو شقة على ١٥٤٨ صوتا انتخابيًا.

وامتد التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة وحتى الخامسة مساء اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.‏