مستقبل وطن يكرم الأمهات المثاليات بمقر الحزب بمدينة السادات بالمنوفية

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نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمدينة السادات بالمنوفية ، اليوم الأحد احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم وسط أجواء من البهجة وتوزيع الهدايا وذلك برعاية النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب عن دائرة منوف والسادات ، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية والقيادة السياسية لدور المرأة في المجتمع المصري .

دوت الخليج

تكريم الأمهات المثاليات بمقر الحزب بمدينة السادات بالمنوفية

حيث بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتضمن الحفل العديد من الأغاني الوطنية والأغانى الخاصة باحتفالات عيد الأم.

وألقى النائب أحمد أبو زيد كلمة أكد فيها أن الدولة المصرية تعتبر المرأة سر نجاح المجتمع وتوليها اهتماما غير مسبوق، مشيراً إلى أن هذا التكريم تجسيد لعطاء الأم ونجاحها في الحفاظ على تماسك الأسرة ومواجهة التحديات المختلفة ودورها ومكانتها والعطاء الكبير لها في رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن موجهاً التهنئة إلى كل امرأة جعلت من أبنائها نموذجاَ مشرفاَ ومضيئا يسهم في بناء وتنمية الوطن وإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن للأمام من أجل مستقبل أفضل.

وتم تكريم مجموعة نماذج من السيدات الفضليات اللائي اثبتن نجاحهن خلال رحلة حياتهن الخاصة والعملية وقدمن قصص كفاح مع أبنائهن وتم منحهن شهادات تكريم ، وذلك بحضور الأستاذة رؤى طلعت أمانة المرأة ، وبالتعاون مع جروب حوريات مدينة السادات الأستاذة منى عبدالمطلب والاستاذ مصطفى أبوالحسن ( شركة الخان ) ، والاستاذ الشحات السبكي مدير الإدارة التعليمية بالسادات والشيخ رجب عبدالحميد مسئول الاوقاف والقس مارتيروس بكنيسه العذراء بالسادات وعدد من الشخصيات العامة بالسادات.