/688533/تضامن-النواب-توافق-على-اقتراح-النائب-إيهاب-منصورللسماح-بقيادة-سيارة-ذوي-الإعاقة-للأقارب-حتى-الدرجة-الثانية

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على طلب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإرسال مذكرة للجهات المعنية وللمرور، بالتعديلات التى أقرتها اللجنة اليوم بالسماح للأقارب من الدرجة الثانية بقيادة سيارة ذوى الإعاقة وعدم تغريمهم، حيث اشتكى الكثير من أولياء الأمور لذوى الإعاقة من توقفيهم فى اللجان المرورية وتغريمهم.

دوت الخليج

تضامن النواب توافق على اقتراح النائب إيهاب منصورللسماح بقيادة سيارة ذوي الإعاقة للأقارب حتى الدرجة الثانية

تضامن النواب توافق على اقتراح النائب إيهاب منصورللسماح بقيادة سيارة ذوي الإعاقة للأقارب حتى الدرجة الثانية

وقد وافقت اللجنة على إرسال مذكرة بالتعديلات الجديدة على قانون ذوى الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ آلة للجهات المعنية .

وطالب "منصور" بإخبار الجهات المعنية، بسبب إيقاف سيارات ذوى الإعاقة وتغريمها، واللجنة استجابت للطلب وسيتم إرسال مذكرة للجهات المعنية بحيث أن كل من يحمل تصريح لقيادة سيارة ذوى الإعاقة لا يتم إيقافه، مشيرا إلى أن بعض الجهات توقف والد المعاق إذا كان وحده.

وكان النائب إيهاب منصور قد طالب بضرورة السماح بفتح درجة القرابة لقيادة سيارة ذوى الإعاقة إلى الدرجة الرابعة.

وناقشت لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، طلب النائب وأكدت أن الحكومة وجدت صعوبة في تنفيذ هذا الطلب فى الوقت الحالى، وطالبت بالاكتفاء بالدرجة الثانية .

وكانت اللجنة، حسمت المادة المنظمة لحقوق المسنين التي تلتزم الدوله بحمايتها، في ضوء مناقشتها لما انتهي إليه مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون بإصدار قانون حقوق الإنسان.

وأقرت اللجنة البرلمانية إلتزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، ومن بينها احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإدارتهم المستقلة، تكافؤ الفرص وعدم التمييز وضمان المساواه الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الاساسية في كافة الميادين، توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة حياة كريمة.