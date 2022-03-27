/688524/أول-قرارات-محمود-الونش-بعد-خروجه-من-قائمة-المنتخب-للقاء-السنغال

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم، بعدما منح البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، راحة سلبية لمدة يومين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد الزمالك لمواجهة سجرادا الأنجولي الجمعة المقبلة، في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في لقاء يشهد عليه استاد القاهرة الدولي.

أول قرارات الونش بعد خروجه من قائمة المنتخب

وحرص الدولي محمود حمدي الونش مدافع المنتخب الوطني والزمالك، على التواجد في تدريبات الفريق بعد خروجه من قائمة الفراعنة لمواجهة السنغال في دور الإياب، بسبب تراكم البطاقات الصفراء عليه.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغال في الثلاثاء المقبل في الساعة السابعة مساء، بلقاء إياب الدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

فيريرا يدعم الونش

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للمنتخب الوطني، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي، جلسة مع محمود الونش بعد خروجه من قائمة المنتخب، والتي اشاد فيها الثنائي بأداء ومجهودات الونش في لقاء الذهاب أول أمس مع الفراعنة أمام السنغال.

ويستعد الزمالك من بداية مباراة سجرادا الأنجولي لبداية موسم قوي ومحاولة تصحيح مسار الفريق، في بطولتي الدوري المحلي والكأس، بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا.

يتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يحتل فيها المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، من أصل خمس جولات خاضها الفريق، لم يحقق فيها الفوز وخسر في مبارتين وتعادل في ثلاثة.

الزمالك يبحث عن تصحيح المثار

قاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب الزمالك في مطلع الشهر الجاري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تراجع مستوى ونتائج أبناء ميت عقبة في مختلف البطولات، والتي جاءت بالتحديد بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثية في الجولة الثالثة من المجموعة.

خروج الزمالك للمرة الثانية على التوالي بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، جعلت مجلس الإدارة تبحث وتأتي بالمدير الفني الأسبق للفريق فيريرا، والذي سبق وتولى قيادة القلعة البيضاء في موسم 2014/2015.