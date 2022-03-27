/688532/مسلسلات-تتصدر-التريند-في-شهر-رمضان-2022-الاختيار-3-و-المشوار-أبرزهم

يتحمس الجمهور لمشاهدة عدد من الأعمال الدرامية خلال السباق الرمضاني 2022، ومن المتوقع أن تتصدر التريند نظرًا لجماهيرية أبطالها ونجاحهم في الأعمال المقدمة سابقًا.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج أعمال من المتوقع أن تتصدر التريند في رمضان 2022.

الاختيار 3

يشارك مسلسل «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، ملك بدوي، خالد زكي، والطفل يوسف أحمد، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث مسلسل «الاختيار 3»، حول الفترة الحالية، إذ يتحدث عن بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، حيث يتابع الأحداث من ثورة 30 يونيو ما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري.

المشوار

يحظى الفنان محمد رمضان على شعبية كبيرة تؤهله إلى تصدر التريند بمسلسل «المشوار»

ويشارك في تقديم مسلسل «المشوار»، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين

وعن أحداث مسلسل «المشوار»، فإنه يدور حول الزوجين «ماهر» و«ورد»، اللذين يقدمان شخصية عاملي يومية في إحدى الشركات بالإسكندرية، ويقيمان في منزل خالة «ماهر»، ولديهم ابن رضيع، يتحملان مشاقة الحياة من أجله، ويواجهان عددًا من الصعوبات في التعامل مع هذا العمل الشاق، إضافة إلى أنّهم لم يلقوا الترحيب من قبل العاملين بهذه الشركة، وتتوالى أحداث هذا العمل الدرامي بعد ذلك.

مسلسل فاتن أمل حربي

يناقش مسلسل «فاتن أمل حربي» مشكلة حضانة الأم لأطفالها بعد الطلاق، إذا قررت الزواج مرة أخرى، إذ تجسد نيللي كريم ضمن أحداث العمل دور سيدة تتعرض للعديد من الصعوبات والأزمات في زواجها من شريف سلامة فتقرر الطلاق منه، وبعد انفصالها تشهد مشاكل أخرى أكبر خاصة بنفقة وحضانة بناتها.

يشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، وهم: نيللي كريم، شريف سلامة، خالد سرحان، محمد ثروت، هالة صدقي، فادية عبدالغني، محمد الشرنوبي، جيلان علاء، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

مسلسل الكبير أوي 6

يشارك الفنان أحمد مكي البطولة عدد من النجوم منهم، بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وليلى عز العرب، ورحمة أحمد، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

وستشهد أحداث الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، ظهور ثلاث شخصيات مختلفة يجسدها الفنان أحمد مكي، وهى شخصية «الكبير أوي»، شخصية «جوني» وكذلك شخصية «حزلئوم»، وذلك ليس العمل الفني الوحيد الذي يجسد فيه «مكي» عدد من الشخصيات المختلفة وتترك بصمة فنية مميزة داخل أذهان الجمهور.