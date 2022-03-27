«مواجهة الإرهاب الفكري»..و«إنشاء 10 جامعات تكنولوجية»..و«حـل أزمـة المواصلات العامـة».. الشيوخ يحيل 10إقتراحات جديدة للأعضاء إلى الحكومة

/688531/مواجهة-الإرهاب-الفكريوإنشاء-10-جامعات-تكنولوجيةوحـل-أزمـة-المواصلات-العامـة-الشيوخ-يحيل-10إقتراحات-جديدة-للأعضاء-إلى-الحكومة

يواصل مجلس الشيوخ دوره الرقابي، حيث شهدت الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، صباح اليوم الأحد، إحالة عدد من الإقتراحات المقدمة من أعضائه للحكومة لاتخاذ ما يلزم وما ورد بها من توصيات.

دوت الخليج

الاقتراحات المقدمة من لجنة التعليم والبحث العلمي

الاقتراحات المقدمة جاء بهدف خدمة المواطنين، فالإقتراحات التي قدمت من لجنة التعليم، المتمثلة في مقترح النائب رمضان إمام بشأن زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفى الجامعي بمحافظة الإسماعيلية، جاءت بهدف تطوير منظومتي الصحة والتعليم، لتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين.

وكذلك مقترح النائب النائب أكمل نجاتي " بشأن بروتكولات التعاون الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركات القطاع الخاص لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية، وارتباط تلك البرتوكولات بسياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إنشاء الجامعات التكنولوجية"، والذي جاء بهدف إعداد جيل قادر على مواكبة النهضة التكنولوجية ومقتضيات التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وربط التعليم بسوق العمل والحد من البطالة.

وكذلك مقترح النائب عاطف علم الدين، بشأن تحويل بعض المدارس الثانوية التجارية إلى ثانوية تمريضية" نظام الخمس سنوات أو معاهد فنية للتمريض، بهدف توفير كوادر طبية مؤهلة ومدرية اتغطي احتياجات المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات الجامعية.

وأيضا مقترح النائب محمود تركي، بشأن "تطوير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمنظومة التعليم الخاصة بأبنائنا الدارسين بالخارج"، بهدف ربط الطلاب المصريين المتواجدين بالخارج بوطنهم، وتعزيز روح الانتماء لديهم من خلال إتاحة الفرصة لهؤلاء الطلبة لدراسة المناهج المصرية، وبصفة خاصة مادتي التاريخ والجغرافيا .

الاقتراحات المقدمة من لجنة الثقافة

أما الاقتراحات المقدمة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، تمثلت في مقترح النائب عمرو عزت حجاج، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة في مواجهة الإرهاب الفكري، بهدف غرس المفاهيم السليمة في العقول الناشئة ونشر الثقافة الصحيحة بين المواطنين وترسيخ قيم الانتماء والولاء الوطني بعيدا عن التعصب الزائف أو الخلط المتعمد.

وكذلك المقترح المقدم من النائب محمد البنا بشأن كيفية الحفاظ على لوحات كبار الفنانين العالميين التي تمتلكها مصر، بهدف الحفاظ علي هذه اللوحات، باعتبار أن الفن التشيكلي يعد واحدا من أهم صور الفنون التي عرفتها الحضارات القديمة والحديثة.

وأيضا المقترح من المقدم من النائب محمد البنا، بشأن كيفية تنشيط رحلات البواخر السياحية التي تصل إلي الموانئ المصرية، لتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة المصرية، وتنشيط الحركة السياحية.

الاقتراحات المقدمة من لجنة الإسكان

بينما الاقتراحات المقدمة من لجنة الإسكان، جاءت متمثلة في مقترح النائب أحمد الأحمر، بشأن إنشاء محور عرضي بمدينة قنا،وذلك للتيسير علي المواطنين في التنقل بين مدينة قنا والمدن الجديدة التابعة لها وخدمة المشروعات التنموية.

وكذلك المقترح المقدم من النائب وليد التمامي، بشـأن " حـل أزمـة المواصلات العامـة مـن منطلـق التحـول الرقمـي الشـامل للدولـة المصرية تيســرا عـلـى المـواطنين، بهدف حـل أزمـة المواصلات العامة من منطلق التحـول الرقمي الشامل للدولة المصرية تيسيرا على المواطنين ومـن أجـل نهضـة الوطن وتـوفير حيـاة كريمة للمواطن.

اقتراحات لجنة الصحة

والاقتراحات المقدمة من لجنة الصحة والإسكان، المتمثلة في مقترح النائب أحمد الأحمر بشأن تأخر تنفيذ مبني طوارئ مستشفي قنا العام، بهدف مواجهة المشكلات الصحية والحفاظ علي صحة وسلامة المواطن المصري.