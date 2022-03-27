شكري يصل إسرائيل للمشاركة في اجتماع سداسي على مستوى وزراء الخارجية

وصل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ إلى إسرائيل للمشاركة في اجتماع مع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب، بناءً على دعوة من وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر تويتر.

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