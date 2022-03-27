إسبانيا تهدى مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة أكثر من 150 كتابا

قدم سفير إسبانيا فى القاهرة رامون خيل كاساريس، اليوم الأحد مجموعة تضم أكثر من 150 كتابًا للمشرف العام على مكتبة العاصمة الجديدة، الدكتور زين عبد الهادي.

وذكرت السفارة الإسبانية بالقاهرة - فى بيان صحفى اليوم الأحد - أن هذا الإهداء تمثل جزءا من إسهام السفارة فى مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد السفير كاساريس أن هذه الهدية من الكتب تسهم فى تعزيز العلاقات الممتازة بالفعل بين إسبانيا ومصر، وتسلط الضوء على التفاهم الثقافى المستمر والتعاون بين البلدين.

ورافق سفير إسبانيا، خلال الزيارة السفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية بوزارة الخارجية المصرية، وعدد من المسؤولين فى مقدمتهم اللواء محمد السعدنى، مدير مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم الكتب التى قدمها السفير الإسبانى رسميًا، مؤلفات باللغة الإسبانية سوف تضاف إلى مقتنيات مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل مجموعة واسعة من روائع الأدب الإسبانى، بالإضافة إلى اللغويات، والاقتصاد، والعلوم الاجتماعية، والتاريخ، والفنون، والدبلوماسية، وغيرها من مجالات المعرفة المختلفة.

وقدمت إسبانيا هذه المجموعة من الأعمال برعاية كلا من وزارة الثقافة والرياضة الإسبانية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية (AECID)، إيمانا منها بدور الكتب كوسيلة أساسية للمعرفة.

وبرزت قيمتها وأهميتها الأساسية للبشرية منذ اختراع الكتابة، وقد ساهم دور مصر الرائد فى ابتكار ورق البردى واللغة الهيروغليفية بلا شك فى إنتاج الكتب فى العصور القديمة، وبالمثل، لعبت مكتبة الإسكندرية دورًا مؤسسيًا فى فهمنا الحديث للعالم ونقل المعرفة المكتوبة، وهى مهمة لا تزال قائمة حتى يومنا هذا فى مكتبة الإسكندرية الحديثة.