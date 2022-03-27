وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء يعلنان تفاصيل استضافة مصر البطولة الدولية والعربية الأولى للهجن

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فعاليات المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل انطلاق البطولة الدولية والعربية الأولى للهجن التي تقام في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 5 حتى 8 مايو المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

حضر فعاليات المؤتمر إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، وعدد من القيادات الرياضية والصحفية وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على توجه الدولة المصرية فى استضافة كبرى الفعاليات والبطولات الدولية على مدار العام بفضل ما تمتلكه من قدرات ومقومات وخبرات تنظيمية على أعلى مستوى، لافتاً إلى النجاح الكبير الذى حققته مصر فى استضافة تلك البطولات والإشادة التى تلقتها من قِبل الاتحادات الدولية المختلفة.

وأعرب صبحى عن ثقته فى تحقيق النجاح المبهر للبطولة الدولية والعربية الأولى للهجن التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ، مثنياً على التعاون المثمر مع محافظ جنوب سيناء على مستوى تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، واستضافة مختلف البطولات بشرم الشيخ.

من جانبه، كشف اللواء خالد فودة عن استعداد محافظة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ لاستقبال الحدث الكبير، في ظل ما تشهده المدينة من تطور ضخم في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن رياضة الهجن شهدت تطوراً مذهلاً خلال السنوات الماضية وتطويراً على مختلف النواحي، موضحاً أنه سيتم رفع قيمة مكافآت البطولة لتصل إلى خمسة ملايين جنيه.

وقال إياد أبو الحجاج أن رياضة الهجن تعتبر واحدة من الرياضات التي تلقى اهتماماً كبيراً، وأن مؤسسة دار التحرير حريصة على إلقاء الضوء على كافة الجهود المبذولة من الدولة لتطوير الرياضة في مختلف أنحاء مصر، وفى ضوء دعم وزارة الشباب والرياضة لجميع الرياضات.