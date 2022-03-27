البطريرك المارونى: مصر حظيت بحوكمة رشيدة لتخرج من أزمتها على يد رئيس مستنير

قال البطريرك المارونى بشارة بطرس الراعى، إن مصر حظيت بحوكمة رشيدة لتخرج من أزمة لا تقل حدة عن أزمة لبنان، وذلك على يد رئيس مستنير وحكيم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجه الراعى الشكر للرئيس السيسى على اللقاء المثمر خلال الأسبوع الماضى، وعلى حبه للبنان والشعب اللبنانى، مشددا على أن الرئيس السيسى انتشل مصر وأجرى الإصلاحات الضرورية، ووحد قرار الدولة ومرجعيتها، فنال رضا المجتمعين العربى والدولى والمؤسسات النقدية الدولية التى ساعدت مصر على استعادة استقرارها ودورها الريادى فى العالم العربي.
وأوضح خلال عظته الأسبوعية اليوم أن لبنان ينتظر مثل هذا الرئيس لينقذ شعبه، مشيرا إلى أن دولا عديدة مرت بما يمر به لبنان اليوم وتمكنت من التغلب على أزماتها.
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