«الصحة» تطلق مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد

أعلنت وزارة الصحة والسكان اطلاق مبادرة صحية جديدة " الاكتشاف المبكر وعلاج مرضي سرطان الكبد، مساء اليوم، يأتى ذلك فى اطار حرص وزارة الصحة والسكان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان اليوم، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لتطعيم الأطفال من عمر يوم الى خمس سنوات للأطفال المصريين وغير المصريين بهدف تعزيز مناعة الجسم لمواجهة مرض شلل الأطفال، وأشارت الوزارة فى تقرير رسمي لها أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلو مصر من مرض شلل الأطفال عام 2016، والحملات التى تتطلق ضد شلل الأطفال بهدف تعزيز مناعة الجسم لدي الأطفال ضد المرض.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الحملة بها فرق طبية ثابتة داخل الوحدات الصحية وفرق طبية متحركة تجوب القري والميادين والمؤسسات العامة والشوارع وبجوار الكنائيس والمساجد للوصول الى المستهدف من التطعيم وهو 17 مليون طفل على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة الى أن الفرق المتحركة ستنتقل من منزل الى منزل ومن شقة الى الاخري بهدف تأمين الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.

كما طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين المشاركة فى حملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 2022 مع ضرورة الإلتزام التام باتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة للحماية من خطر فيروس كورونا وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزجام وعدم التكدس.