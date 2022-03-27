عاجل- طقس الأسبوع.. تحذير من ارتفاع حاد فى الحرارة (الذروة الجمعة والسبت)

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جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تتوالى الارتفاعات فى درجات الحرارة خلال فترة التنبؤ وتكون ذروة الارتفاع يومى الجمعة والسبت الموافق 1 و 2 إبريل.
ويسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء.
وحذرت الهيئة من الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
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