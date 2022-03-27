الوطنية للصحافة: 300 جنيه حافزا شهريا للعاملين بالمؤسسات القومية

جدة - نرمين السيد - قررت الهيئة الوطنية للصحافة، صرف حافز شهرى بفئة مالية مقطوعة بقيمة 300 جنيه، لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية "صحفيين –إداريين –عمال"، اعتبارًا من مرتب شهر يوليو 2022، على ألا تضم إلى الأجر الأساسى، ووافقت الهيئة على تبكير صرف الحافز الشهرى المقطوع المشار إليه اعتبارًا من مرتب أبريل 2022.





جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد، برئاسة عبدالصادق الشوربجى وحضور أعضاء الهيئة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ووليد عبدالعزيز، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، وسامح عبدالله، وأسامة أبو باشا، والشيماء عبد الإله، ومروة السيسى أمين عام الهيئة. يأتى ذلك حرصًا من الهيئة على مساندة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والتخفيف من آثار التداعيات الاقتصادية التى يمر بها العالم نتيجة المتغيرات والأحداث العالمية.

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