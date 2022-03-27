رئيس الوزراء يتابع موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وزير السياحة والآثار، لمتابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومقترحات تنشيطها خلال الفترة المقبلة.





وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتخذت خلال الفترة الماضية الإجراءات اللازمة لمساندة قطاع السياحة وتقليل حدة التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا على هذا القطاع الحيوى، كما تواصل العمل على تقديم الدعم المطلوب واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على هذا القطاع من التأثر بالاضطرابات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم، ولا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية.

وخلال اللقاء، استعرض وزير السياحة والآثار، موقف حركة السياحة الوافدة، وأبرز المستجدات التى يشهدها قطاع السياحة فى مصر خلال هذه الفترة، وخاصة عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى اللقاءات التى عقدها مع مسؤولى السياحة الحكوميين فى المملكة المتحدة وألمانيا، خلال زيارته الأخيرة للبلدين، والتى التقى فيها أيضا برؤساء اتحادات السياحة بالبلدين، ومجموعة من اللقاءات المهنية مع وكالات السفر والسياحة ومنظمى الرحلات إلى مصر، والتى تناولت أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتأمين المطارات بها، مما أسهم فى قيام العديد من دول العالم باستئناف حركة السياحة القادمة إلى مصر وزيادة أعداد السائحين الوافدين إليها.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أنه ناقش خلال زيارته خطة العمل خلال الفترة المقبلة والتى تشمل الموسم السياحى الصيفى 2022 والموسم السياحى الشتوى 2022-2023.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير السياحة، تناول خلال اللقاء موقف السياحة الوافدة فى ظل الأحداث العالمية الجارية، خصوصا ما يتعلق بالأزمة الراهنة، مستعرضا بيانا بأعداد السائحين الذين قاموا بزيارة القاهرة والمدن الساحلية، والأقصر، وأسوان خلال هذه الفترة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير السياحة والآثار قدم عددا من المقترحات التى من شأنها أن تسهم فى جذب المزيد من السائحين الوافدين لزيارة مصر من عدد من الأسواق السياحية البديلة، والإجراءات المتعلقة بتيسيرات دخولهم للبلاد، بالإضافة إلى الجهود التى تبذلها الوزارة للترويج للسياحة المصرية وتنشيط حركة السياحة الوافدة، لا سيما على صعيد الحملات الترويجية فى الخارج للمقاصد السياحية فى مصر.

وأضاف السفير نادر سعد، أن الوزير أشار، خلال اللقاء، إلى موقف المشروعات السياحية المتعثرة فى مدينة شرم الشيخ، والجهود المبذولة لدفع العمل بهذه المشروعات مرة أخرى.