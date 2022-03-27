مواصلة أعمال تطوير ميدان الجلاء بمحافظة الجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة، أعمال رصف وتطوير المحاور المرورية، فى ضوء توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، بتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى. واصلت محافظة الجيزة اعمال رصف وتطوير المحاور المرورية غي ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري .





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