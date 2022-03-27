وزيرة البيئة: توجيهات رئاسية بدمج الشباب ضمن مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة للوزيرة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر التغيرات المناخية والتنمية المستدامة الذى عقد على مدار يومين بمقر معهد التخطيط القومى برئاسة د. أشرف العربى وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأضافت "فؤاد" أن توجيهات رئيس الجمهورية كانت واضحة بضرورة دمج الشباب ضمن مؤتمر المناخ، والاستماع والاستفادة من أفكارهم، مشيرة إلى أن هناك جزءا خاصا موضع اهتمام أيضا وهو المجتمعات المحلية التى تتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات المناخية، وأخيرا المرأة وكيفية قيامها بأعمال تصمد أكثر أمام هذه التغيرات.

وتابعت "فؤاد"، أن قضية تغير المناخ من القضايا الحتمية التى تحدد مسألة وجود البشرية على كوكب الأرض، ما يستدعى تسريع وتيرة الإجراءات لتخفيف حدة ارتفاع درجة حرارة الأرض، والإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة عند درجة ونصف المتفق عليها.

وأكدت "فؤاد" أن ما يهم البلدان النامية هو التكيف، حيث بدأت هذه الدول تشهد تغيرات مناخية واضحة ومؤثرة.

وأوضحت "فؤاد"، أن هناك جدالين حاليا على مستوى العالم بشأن التغيرات المناخية، الأول يدور حول أن من تسبب فى الانبعاثات الضارة يجب عليه دفع الثمن، لافتة إلى أن أعضاء مجموعة العشرين تسببوا فى نحو 80 فى المائة من هذه الانبعاثات، وأن مصر ساهمت بأقل من 1 فى المائة وإفريقيا بأقل من 4 فى المائة.

ونوهت "فؤاد"، إلى أنه تم الاتفاق فى مؤتمر جلاسجو الأخير على وضع هدف للتكيف، مشيرة إلى أن الجدال الأول هو مسار سياسى تفاوضى بحت، وأنه فى نهاية هذا المسار ستكون هناك توصيات والتزامات.

وحول الجدال الثانى، قالت "فؤاد" إنه يتعلق بوضع الإنسان أو المواطن من قضية التغيرات المناخية، مشددة على أن الجميع له دور سواء حكومة أو قطاع خاص أو مجتمع مدنى، حيث إن الجميع شركاء فى هذا الأمر.

ولفتت فؤاد إلى أن مصر وقبل بدء التصديق على رئاستها للمؤتمر المقبل، تم رفع الهيكل المؤسسى للمجلس القومى لتغير المناخ ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزارة البيئة مقررا، وهو الأمر المهم، منوهة أيضا إلى أن مصر ومن بين عدد محدود من الدول تعمل حاليا العمل على دراسة حول تأثير تغير المناخ بعنوان "تحليل الوضع الراهن لآثار تغير المناخ على مصر على المستويين الاقتصادى والاجتماعى".

وشددت "فؤاد" على أهمية تسريع وتيرة الإجراءات لتخفيف حدة آثار تغير المناخ، مع استعراض المشروعات ذات الصلة التى تم تنفيذها على مستوى دول العالم، للاستفادة منها فيما يتعلق بتسريع هذه الإجراءات، مع ضرورة اتساق السياسات والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة تغير المناخ على المستويات الوطنية.

من جانبه، قال د. أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى -فى كلمته التى أعلن خلالها الختام رسميا لفعاليات مؤتمر التغيرات المناخية والتنمية المستدامة- إن المعهد لديه رغبة أكيدة فى المشاركة مع وزارة البيئة والتعاون فيما يتعلق بالتحضير لمؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، لاسيما عبر الحوار الوطنى للتغيرات المناخية الذى أطلقته وزيرة البيئة أمس.

وأضاف "العربى"، أن شباب المعهد والباحثين أبدوا استعدادهم التام للمشاركة بفاعلية فى مؤتمر شرم الشيخ بما لديهم من أفكار، مؤكدا أن المؤتمر الذى نظمه المعهد على مدار يومين سيكون بداية نشاط أكبر فى الموضوعات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.