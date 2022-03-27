القائم بأعمال وزير الصحة يوجه بزيادة طاقة حضانات الأطفال بمستشفى هليوبوليس

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مستشفى "هليوبوليس" بمنطقة مصر الجديدة، اليوم الأحد، لمتابعة سير العمل بالمستشفى والاطمئنان على جميع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن جولة الوزير بالمستشفى شملت تفقد أقسام "الرعاية المركزة، حضانات الأطفال، القسطرة القلبية، عناية القلب، الأسنان، الأشعة"، بالإضافة إلى تفقد العيادات الخارجية، للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى بتلك الأقسام.

وتابع عبدالغفار أن الوزير وجه بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى بأقسام الحضانات والغسيل الكلوى، مؤكدًا أهمية تلك المستشفى نظرًا لموقعها الجغرافى الهام وخدمتها لعدد كبير من الأهالى، وكذلك خدمتها لحوادث الطرق السريعة، منذ إنشائها فى عام 1950م.

وأضاف أن الوزير تفقد أيضًا مركز التطعيمات المتواجد داخل المستشفى لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، واطمأن على توافر كافة أنواع اللقاحات، ونسب تردد المواطنين والعاملين بالمستشفى لتلقى الجرعات "الأولى، الثانية، التنشيطية"، حيث تم من خلاله تطعيم 120 ألف مواطن منذ شهر مارس العام الماضى 2021.

ولفت إلى أن مستشفى "هليوبوليس" أحد مستشفيات المؤسسة العلاجية، وتقدم خدمات طبية ذات جودة عالية للمرضى فى العديد من التخصصات، موضحًا أن المستشفى يضم 210 سراير داخلية، و60 سرير رعاية، و7 غرف عمليات، وحدة قسطرة قلبية، وحدة أشعة تشخيصية كاملة، ومعامل، وعيادات خارجية، وحدة الغسيل الكلوى بطاقة 16 سرير، و12 سرير أطفال مبتسرين، و12 سرير بوحدة السكتة الدماغية، بالإضافة إلى قسم الاستقبال والطوارىء، ويعمل على مدار 24 ساعة فى جميع التخصصات.