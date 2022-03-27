عاجل- السيسى يوجه بضمان توافر السلع بالأسواق وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية بالسوق المحلى.

ووجه الرئيس السيسى، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة لضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى منها، وكذلك المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدة وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها، وكذلك تعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

وتم فى هذا الإطار عرض أهم الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة التجارة الخارجية للسلع الأساسية، وذلك فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على التأثير الإيجابى لهذه الإجراءات فى تحقيق الاستقرار فى متوسط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية فى السوق المحلى.