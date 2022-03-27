مندوب مصر بالاتحاد الإفريقى يشارك فى ندوة مجلس السلم والأمن

جدة - نرمين السيد - وجاءت الندوة بهدف مناقشة أساليب وآليات عمل المجلس والنظر فى كيفية تعزيز دوره فى مواجهة التحديات الأمنية التى تشهدها القارة الإفريقية، وعلى رأسها الإرهاب والتطرف العنيف وتداعيات تغير المُناخ والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا.

وقدم السفير جاد، رؤية مصر لأعضاء المجلس حول كيفية تعزيز دور المجلس فى مواجهة التحديات ومناقشة أساليب العمل، مشيرا إلى أنه يتعين تفعيل آليات ولجان مجلس السلم والأمن الفرعية وعلى رأسها آلية الإنذار المبكر، واللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب واللجنة الفرعية لاعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

كما أكد على ضرورة تفعيل القوة الإفريقية الجاهزة، بما فى ذلك وحدة مكافحة الإرهاب الإفريقية، والتى أطلقت بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مشاركته فى قمة الاتحاد الإفريقى التى عقدت فى 2020، فضلاً عن تعزيز دور الدبلوماسية الوقائية من خلال تدعيم دور لجنة الحكماء وجهود الوساطة وبناء السلام، منوها باستضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، ومشيرا إلى ضرورة تعزيز دور لجنة الخبراء فى صياغة الوثائق والبيانات الصادرة عن اجتماعات المجلس.

كما أعرب السفير جاد، عن دعم مصر لعضوية المغرب وتونس المقبلة فى المجلس لتمثيل إقليم شمال إفريقيا، لافتا إلى استمرار التنسيق مع الدولتين لتعزيز بنية السلم والأمن وجهود إعادة الاستقرار فى القارة الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تحظى بعضوية المجلس منذ إبريل عام 2020 وحتى نهاية مارس 2022، كما ترأست مصر المجلس مرتين خلال العامين الماضيين فى أكتوبر 2020 ونوفمبر 2021.