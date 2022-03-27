عاجل- السيسى يوجه بتطوير الجهود للاستفادة من الموارد البترولية 

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة أنشطة قطاع البترول على مستوى الجمهورية، خاصة فى مجال التنقيب والبحث والاستكشاف للبترول والغاز الطبيعى".

وقد وجه الرئيس بمواصلة تطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من البترول والغاز الطبيعى، وكذلك الانتهاء من مختلف المشروعات الصناعية فى قطاع البترول بهدف الحد من الاستيراد وتوفير المنتجات البترولية عالية الجودة، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للخامات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلى فى مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية.

وعرض المهندس طارق الملا فى هذا الإطار مستجدات أنشطة الاستكشاف والإنتاج فى البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية، فضلاً عن تطورات التعاون الإقليمى فى ملف الطاقة ومستجدات جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمى لتداول البترول والغاز الطبيعى.

كما استعرض وزير البترول تطورات الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى قطاع البترول على مستوى الجمهورية التى تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلى والحد من الفجوة الاستيرادية، والمساهمة فى جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة، خاصةً مصنع إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول الذى يهدف إلى إنشاء وحدة لإنتاج الأسفلت بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن أسفلت فى اليوم، فضلاً عن مشروع توسعات مصفاة تكرير "ميدور" الذى يسعى إلى تعظيم إنتاج المنتجات البترولية عالية الجودة بزيادة طاقة التكرير الحالية من 100 إلى 160 ألف برميل يومياً عن طريق إضافة 5 وحدات جديدة والتوسع فى بعض الوحدات القائمة، إلى جانب مشروع مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول الذى يستهدف إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجينى للمازوت المنتج من معمل أسيوط كمادة تغذية لتغطية احتياجات الصعيد، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF بمحافظة البحيرة والذى يهدف إلى إنتاج الألواح الخشبية من خلال استخدام 250 ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة خام رئيسية للمشروع، الأمر الذى يساهم فى الحفاظ على البيئة والقضاء على التلوث الذى كان ينتج عن عملية حرق قش الأرز.