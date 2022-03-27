/688526/مسلسل-دايما-عامر-الحلقة-الأولى-تعيين-مصطفى-شعبان-كأخصائي-اجتماعي

عُين الفنان مصطفى شعبان «مستر عامر» كأخصائي اجتماعي في مدرسة اليوم الجديد» خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل دايما عامر، ولا يستطيع مستر عامر مجابهة مشكلات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بسبب نظام التعليم الجديد، فيعتمد على «الفهلوة»، في معالجة تلك المشكلات.

ويجسد الفنان مصطفى شعبان، دور أخصائي اجتماعي، يعمل على حل مشاكل الطلاب، حيث يُطلق عليها لقب حلال العُقد، فيما يُجسد الفنان كريم عفيفي خلال أحداث مسلسل دايما عامر، دور مدرس بشكل كوميدي بسبب عدم تناسب جسده مع وظيفته كمدرس تربية رياضية.

مسلسل «دايما عامر» من بطولة مصطفي شعبان، ولبلبة، وأحمد الشامي، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وميرنا نور الدين وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج مجدي الهواري، وكتابة أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.

وشارك الفنان مصطفى شعبان في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «ملوك الجدعنة» بطولته إلى جانب عمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبد العظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وقال الفنان عمرو سعد، تعليقا على أنباء تنفيذ جزء ثان من مسلسل «ملوك الجدعنة»، أو عمل مشترك مع الفنان مصطفى شعبان، إن هناك رغبة جماهيرية ملموسة من الإنتاج لعمل جزء ثان من المسلسل، خاصة أنهما كانا متناغمين في العمل.

وأضاف «سعد»، في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «mbc مصر» ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الخميس: «أنا استبعد إننا نعمل عمل تاني مختلف مع بعض، يا إما جزء ثان من المسلسل، يا إما كل واحد يعمل مسلسل لوحده»، موضحا أنهم عقدوا جلسة لبحث النجاح الذي حدث في المسلسل وهو نجاح كان «مخيفا».

وتابع: «النجاح خلانا نفكر في البراند، وفي العالم كله ممكن يتعمل أجزاء تانية، وفكرنا إننا نعمل أجزاء مستمرة يبقى براند ملوك الجدعنة، لأن المسلسل عمل تواصل مع كل الطبقات من الجماهير».