/688521/دينية-الشيوخ-تناقش-إنشاء-فرع-لجامعة-الأزهر-بالإسكندرية

ناقشت اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور يوسف عامر، اليوم، الاقتراح المقدم من النائب محمد حمزة، والنائب سامح الشيمى، بشأن دراسة انشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رليس جامعة الأزهر للوجه البحري.

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وقال النائب محمد حمزة، أنه يريد انشاء فرع لجامعة الأزهر، يضاهي المركز الرئيسى فى القاهرة، مطالبا بضرورة تخصيص مساحة أرض لجامعه الأزهر بالإسكندرية.

وأوضح النائب أن عدد الطلاب الأزهريين، أكثر من ٢٠٠ الف طالب بمحافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، ولا يوجد أى فرع شامل لجامعه الأزهر بالثلاثة محافظات، ونريد تخفيف العبء على فرع القاهرة .

وسأل النائب عن مصير تخصيص وزارة الإسكان لارض ببرج الغرب لجامعة الأزهر الشريف .

وقال خالد رمضان مدير المكتب السياسى بوزارة الإسكان، أن الوزارة ليس لديها أى سلطة الا داخل المدن الجديدة، مثل منطقة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وأن طلب الإحاطة المقدم لم يحدد أى مكان بالظبط مطلوب لتخصيص الأرض لإنشاء فرع لجامعه الأزهر.

جامعة الأزهر: لا يوجد مانع لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية حال وحود متبرع

وقال ممثل جامعة الأزهر، أن هذا الاقتراح ليس وليد اليوم، وأنهم ذهبوا لرؤية أكثر من مكان، العام الماضى، لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية بناءا على طلب النائب احمد الشريف عضو محلس النواب بالإسكندرية.

وقال إن الأرض التى كانت مخصصة لجامعة الأزهر، تم اعطاءها لجامعة الاسكندرية، حيث كان محدد ٣٩٠ فدان ، وعند التنفيذ وجدنا ٧٥ فدان فقط .

وأكد ممثل جامعه الأزهر عدم وجود تخصيص من وزارة الإسكان لجامعة الازهر، مؤكدا ، أنه مطلوب اذا كانت تريد جامعه الأزهر أرض لإقامة فرع لها تقوم بتقديم طلب إلى وزارة الإسكان.

وأشار إلى أن جامعة الأزهر ترحب بكل ما يقدم لها من منح وعطايا وهبات، ولكن ميزانية الجامعة لا تتحمل أى تكاليف بناء أو شراء اراضى فى الوقت الحالى ، ولكنها على استعداد للتعاون مع المتبرع بالبناء ، أو تخصيص ارض مجانى ، وقد سبق ووجه رئيس جامعة الأزهر باخطار النائب أحمد الشريف، لتخصيص الأرض المقترحة وتحديد المتبرع بالبناء على الا تتكلف الجامعة أى أعباء مالية سوى السادة المدرسين والمواد الدراسية.

وأشار النائب محمد حمزة على وجود ١٢ فدان ، هبة من احد المواطنين لجامعة الأزهر منذ ٢٠١٠، وهو تبرع مشروط لإقامة فرع لجامعة الأزهر، مشيرا الا انه من الممكن بيع ال١٢ فدان واخذ ال ٧٥ فدان الآخرين.

وقال مسؤول جامعة الازهر، أن ال١٢ فدان الذين تم منحهم للجامعة، موجودين فى منطقة كينج مريوط، ويتوسطها ٤ نجوع ، وهى فى منطقة ريفيه ، وهو ما يجعل الأرض غير صالحة، حيث ان القانون ١٠٣ يحظر و يمنع بناء أى فروع لجامعة الأزهر الا فى عواصم المحافظات ، وهذا يحتاج تدخل تشريعى .

وقالت ممثلة وزارة المالية أن الوزارة لا مانع لديها لتوفير أى مبالغ مالية ، بعد موافقة وزارة التخطيط .

وقررت اللجنة برئاسة النائب ياسر عامر، استمرار مناقشة الطلب المقدم من النواب ، مؤكدا أن الأمر مهم جدا ويعتبر أمن قومى .

كما طالب رئيس اللجنة الدينية بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الإسكان لتخصيص ارض لإقامة فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية .