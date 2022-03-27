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يبحث العديد من محبي الكرة الإفريقية على توقيت مباراة مصر والسنغال، في إياب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر، والتي سنرصدهخا لكم في الفقرات الأتية مع بعض التفاصيل للمباراة من قبل بعثة الفراعة وحكم اللقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

توقيت مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

توجهة بعثة المنتخب الوطني لمدينة داكار عاصمة السنغال، استعداداً لخوض لقاء الذهاب في الثلاثاء المقبل في الساعة السابعة مساء، على ملعب ديامينيادو الأولمبي، والذي ستكون أول المواجهات الرسمية عليه بعد افتتاحة في مطلع الشهر الجاري.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، على قمر النايل سات، أحداث مباراة مصر والسنغال في لقاء الإياب بين الطرفين في الدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

نتيجة مباراة الذهاب بين مصر والسنغال

حقق منتخب مصر الفوز في لقاء الذهاب أمام السنغال، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الطرفين على استاد القاهرة الدولي، والتي سجله ساليو سيس لاعب أسود التيرانجا بالخطأ في مرماه بعد تسديدة قوية من محمد صلاح تقابلها العارضة وتسكن الشباك بعد الإرتداد من جسم سيس.

يتولى مصطفي غربال صافرة التحكيم لمباراة مصر والسنغال، والذي قاد للنادي الأهلي أثناء تولي بيتسو موسيماني 4 مواجهات للفريق منهم مباراة وحيدة في كأس السوبر المصري ومبارتان في دوري أبطال أفريقيا ومباراة وحيدة في كأس السوبر الأفريقي وأشهر 12 كارت أصفر للاعبي الأهلي وكارت أحمر واحد وفاز الأهلي في 3 مباريات وهزيمة وحيدة.

قائمة منتخب مصر أمام السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر- عمر كمال - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم – علي جبر – رامي ربيعة.

فى خط الوسط : عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور - مجدي أفشة - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد - مروان حمدي.