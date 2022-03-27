/688506/النائبة-رحاب-عبد-الغني-تكرم-أبناء-محافظة-كفر-الشيخ في-احتفالية-كبري-صور

قامت النائبة رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، بتكريم أبناء محافظة كفر الشيخ ف حفل قامت على رعايته وتنظيمه هي و النائبة هيام الطباخ بقصر ثقافة كفر الشيخ، وبحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ والعقيد أيمن كمال من مكتب السيد المستشار العسكري والتنفيذيين بالمحافظة .

دوت الخليج احتفالية كبري لتكريم أبناء محافظة كفر الشيخ وشهد الحفل تكريم أبناء المحافظة من أسر الشهداء من شتى مراكز المحافظه وقدامى المحاربين علي مستوى الجمهورية وحفظة القرآن الكريم لمسابقة تاج القرآن في نسختها الأولى. واعربت النائبة رحاب عبدالغني عن سعادتها وفخرها لتكريم أسر الشهداء كونها واحده منهم كزوجة شهيد للعقيد اركان حرب أحمد شحاته وان نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين متواجدين دائما في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائبة رحاب عبد الغني تكرم أبناء محافظة كفر الشيخ في احتفالية كبري (صور ) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.