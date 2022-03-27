أخبار مصرية

النائبة رحاب عبد الغني تكرم أبناء محافظة كفر الشيخ في احتفالية كبري (صور )

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/30
  • 2/30
  • 3/30
  • 4/30
  • 5/30
  • 6/30
  • 7/30
  • 8/30
  • 9/30
  • 10/30
  • 11/30
  • 12/30
  • 13/30
  • 14/30
  • 15/30
  • 16/30
  • 17/30
  • 18/30
  • 19/30
  • 20/30
  • 21/30
  • 22/30
  • 23/30
  • 24/30
  • 25/30
  • 26/30
  • 27/30
  • 28/30
  • 29/30
  • 30/30

/688506/النائبة-رحاب-عبد-الغني-تكرم-أبناء-محافظة-كفر-الشيخ في-احتفالية-كبري-صور

قامت النائبة رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، بتكريم أبناء محافظة كفر الشيخ ف حفل قامت على رعايته وتنظيمه هي  و النائبة هيام الطباخ بقصر ثقافة كفر الشيخ، وبحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ والعقيد أيمن كمال من مكتب السيد المستشار العسكري والتنفيذيين بالمحافظة .

دوت الخليج 

fe123381bf.jpg

 

 

 

احتفالية كبري لتكريم أبناء محافظة كفر الشيخ 

وشهد الحفل تكريم أبناء المحافظة من أسر الشهداء من شتى مراكز المحافظه وقدامى المحاربين علي مستوى الجمهورية وحفظة القرآن الكريم لمسابقة تاج القرآن في نسختها الأولى.

e7587757d5.jpg

 

b515077200.jpg

 

c3faa01cd6.jpg

 

791f8c2ca5.jpg

 

6a5a5aa4ad.jpg

 

fbc45e2d79.jpg

 

73fe8aca6f.jpg

 

416396d3bf.jpg

 

9c08fb6906.jpg

 

cf6ede18e9.jpg

 

11d8961c85.jpg

 

44fed41351.jpg

 

c828d6d8d7.jpg

 

f89758cf52.jpg

 

cd65dbda57.jpg

 

14ca27f1a7.jpg

 

b8f2b6ddb3.jpg

 

c42f2a3816.jpg

 

9630828301.jpg

 

6cecba1b79.jpg

 

6e3e35508b.jpg
9327d8f612.jpg

 

8b13a410fe.jpg

 

d8e57cc898.jpg

 

bb471132a0.jpg

 

93f396e186.jpg

 

2118ea5683.jpg

 

0c1ae63f89.jpg

 

bf18f58906.jpg

 

 

 

واعربت النائبة رحاب عبدالغني عن سعادتها وفخرها لتكريم أسر الشهداء كونها واحده منهم كزوجة شهيد للعقيد اركان حرب أحمد شحاته وان نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين متواجدين دائما في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائبة رحاب عبد الغني تكرم أبناء محافظة كفر الشيخ في احتفالية كبري (صور ) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا