/688505/حورية-فرغلي-عضو-اتحاد-الفروسية-المصرية-في-الموسم-الرياضي-2022

دوت الخليج يرصد مشاركة حورية فرغلي كعضو بمجلس إدراة اتحاد الفروسية.

مجلس إداراة اتحاد الفروسية

وانطلق خلال الثلاثة أيام الماضية من 24 إلى 26 مارس المقام بملاعب وادي الفروسية للشرطة بالبساتين.

ونُظمت الأيام علي أن يكون اليومين الأول والثاني لبطولة «الشامبيونشيب الأولي» للدرجات الثانية والثالثة والرابعة، وبطولة الشامبيونشيب الثانية للدرجات و السادسة للخيول المصرية والمبتدئين للخيول المصرية والمبادرات المفتوحة ، الترويض الحلقة الرابعة، بينما اليوم الثالث فهو لالتقاط الأوتاد .

ويذكر أن الفنانة حورية فرغلي حصلت على لقب بطل الوطن العربى فى عام 2003 ،وفازت ببطولة الإمارات أربع مرات، فضلًا على حصولها على المركز الأول فى بطولة الفروسية بانجلترا لمدة أحد عشر عاماً.

حورية فرغلي تعاني من التنمر

من جانبه، أكدت الفنانة حورية فرغلي، معاناتها نفسيا من التعليقات المتنمرة عليها على السوشيال ميديا، قائلا: "كان كلام الناس بيفرق معايا على السوشيال ميديا وبعدين مبقاش بيهمني".

وأضافت الفنانة حورية فرغلي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية أسما إبراهيم، أنها بعد آخر عملية عملتها لم تعد تهتم بالسوشيال ميديا، متابعة: "كلام الناس كان بيضايقني وتريقه على شكلي ودمرني نفسيا وقعدت سنتين مش ببص لنفسي في المرايا بسبب السوشيال ميديا وكل اللب كانوا قريبين مني بعدوا".

حورية فرغلي تتحدث عن علاقتها بشقيقتها

وعن علاقتها بشقيقتها، قالت: "عندي أختي مش من أمي قطعتني ومش بتحب حد يوجهها في الصح والغلط، وهي أصغر مني، وأختي قاطعتني، لأنها بتتكلم عليا كلام مش كويس، وأختي الثانية دي حبيبتي، وصحبتي، وأختي الأولى، ممكن يكون في غيرة ومعاشرتها صعبة وربنا يهديها".

وكشفت الفنانة حورية فرغلي، عن أن الفنانة رانيا محمود ياسين هي الوحيدة من الوسط الفني التي تسأل عليها بعد كل أزمة أو عملية، متابعة: "رانيا هي الوحيدة اللي بتسأل عليا بعد كل ازمة او عملية وقبل العملية كان في ناس كتير بتكلمني عمري ما شوفتهم". وتابعت: "بعد ما رجعت من العملية مبقاش فيه اتصالات من حد، وأنا كنت مجاملة مع الوسط الفني وما زالت مجاملة ومحدش وقف جنبي خالص، وأنا متعودة على الوحدة وهي احلى حاجة".