/688530/رئيس-الوزارء-يلتقي-خالد-العناني-لمتابعة موقف-حركة-السياحة-الوافدة-إلى-مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس الحكومة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار اليوم لمتابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومقترحات تنشيطها خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج

وأكد مدبولي في بداية اللقاء، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت باتخاذ الفترة الماضية الإجراءات اللازمة لمساندة قطاع السياحة وتقليل حدة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على هذا القطاع الحيوي.

رئيس الوزارء يلتقي خالد العناني لمتابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر

ونوه مدبولي الى مواصلة العمل على تقديم الدعم المطلوب واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على هذا القطاع من التأثر بالاضطرابات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم، ولا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية.

من جانبه استعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، موقف حركة السياحة الوافدة لمصر بالاضافة الى أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر خلال هذه الفترة، وخاصة عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية

وتابع وزير السياحة أن اللقاءات التي عقدها مع مسئولي السياحة الحكوميين في المملكة المتحدة وألمانيا، خلال زيارته الأخيرة للبلدين، والتي التقى فيها أيضا برؤساء اتحادات السياحة بالبلدين، ومجموعة من اللقاءات المهنية مع وكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات إلى مصر، والتي تناولت أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتأمين المطارات بها، مما أسهم في قيام العديد من دول العالم باستئناف حركة السياحة القادمة إلى مصر وزيادة أعداد السائحين الوافدين إليها. وأشار العناني إلى أنه مناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة والتي تشمل الموسم السياحي الصيفي ٢٠٢٢ والموسم السياحي الشتوي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.